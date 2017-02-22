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18:01 22.02.2017
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22.02.2017 15:54

Кронштадт расскажет о себе в документальном фильме от первого лица

В Кронштадте начались съемки документального фильма «Я - Кронштадт», особенностью которого станет рассказ об уникальном городе-острове от первого лица.
Кронштадт расскажет о себе в документальном фильме от первого лица

Камера, парящая над островом, будет олицетворять Кронштадт, который наблюдает за своими жителями, выхватывая небольшие зарисовки их жизни. Аэросъемки создадут у зрителя ощущение наблюдателя и передадут всю магию этого удивительного города, внешний облик которого практически не меняется уже более 100 лет. Внутренняя драматургия фильма будет построена на рассказе об одном дне из жизни Кронштадта. Этот день будет растянут во времени на один год, съемки планируется проводить в разные времена года и в разное время в течение 12 месяцев.

Авторов проекта вдохновил фильм «Человек» французского фотографа и режиссера Яна Артюса-Бертрана, впервые сумевшего соединить потрясающую красоту воздушных съемок и личные истории маленьких людей живущих в разных уголках планеты. Идея фильма «Я– Кронштадт» -показать душу современного Кронштадта через его архитектуру и истории жителей, которые расскажут о своем отношении к городу, о том, что изменилось в их жизни после того, как дамба связала остров с Санкт-Петербургом.

Режиссер фильма Илья Тарасов – выпускник мастерской Юрия Кары во ВГИКе, офицер запаса. Оператор-постановщик Антон Ельчанинов  – один из лучших операторов аэросъемки в России. Композитор Михаил Мищенко – основатель лейбла «Roomtone Records». Голос города Кронштадта, который будет звучать в фильме, принадлежит известному российскому актеру Владимиру Ерёмину. 

Документальный фильм «Я – Кронштадт» полностью некоммерческий проект, сбор средств на который начат на краудфандинговом сервисе «Планета.ру». Авторы фильма приглашают поддержать уникальный проект на сайте.


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Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
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