Подписан закон о штрафах за отказ блокировать запрещенные сайты

Интернет-операторы, не исполняющие предписанную блокировку сайтов с запрещенной информацией, теперь будут наказываться штрафом. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовой информации 22 февраля.

В соответствии с указом, на должностных лиц за нарушение правил блокировки будет накладываться штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, штраф составит от 10 до 30 тыс. руб. Юридические лица за нарушение закона заплатят от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Вводимые указом поправки в законодательства вступят в силу через 30 дней после дня официального опубликования документа.

Ранее, 16 февраля, правительство одобрило инициативу о блокировке «зеркал» запрещенных сайтов. Если законопроект будет принят, то суд сможет блокировать производные от запрещенных ресурсов сайты без проведения отдельного заседания. Для этого потребуется лишь официальный запрос со стороны правообладателя или Роскомнадзора.