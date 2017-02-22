В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ

В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме.

Всё готово для начала фасадных работ. По технологии для получения устойчивого и долговременного результата при проведении фасадных работ необходимо учитывать погодные условия (температура воздуха должна быть выше +5). Во введённом в эксплуатацию в октябре 2016 года жилом комплексе «Образцовый квартал» также фасадные работы производились по уже опробированной технологии с учётом погоды, что позволило получить отличный результат.

«На Царскосельских холмах»

ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.

Этот жилой комплекс состоит из четырёх домов, возводимых по кирпично-монолитной технологии. В каждом доме по четыре этажа и мансарде, при этом устанавливаются лифты импортного производства, которые будут опускаться до уровня земли. Во дворе будет построен детский сад.

Планировки квартир позволяют объединить кухню и гостиную, особенно интересен мансардный этаж, где потолки, достигающие 4,47 м, позволят воспроизвести атмосферу загородного дома.

Безопасный двор, малоэтажность, зелёный район, близость Пушкина, отличная транспортная доступность – эти и многие другие преимущества позволят сделать выбор в пользу выбора квартиры в ЖК «Образцовый квартал 2».

Благодаря законченным строительно-монтажным работам возможно посещение объекта.

В отделе продаж, расположенном рядом с ЖК «Образцовый квартал 2», вам всегда помогут с подбором квартиры, проведут экскурсию на объект, дадут консультацию по ипотечному кредитованию и помогут с юридическим сопровождением сделки.

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