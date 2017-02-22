Еще
16:00 22.02.2017
Пришлите свою новость!
15:54
Компания "Усть-Луга" закрыла долг перед Ленобластью, несмотря на арест Валерия Израйлита
15:52
Подписан закон о штрафах за отказ блокировать запрещенные сайты
15:50
Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации
15:43
Шойгу предложил отказаться от обязательной начальной военной подготовки в школах
15:42
ЗакС попросил федеральные власти разобраться с “Красным Бором”
15:30
В Ингушетии официально запретили увековечивать Сталина
15:22
Северо-Западный Сбербанк возглавил ростовчанин
15:16
СМИ опубликовали письма Януковича Путину, Трампу и Меркель
15:12
Пять новых веломаршрутов появятся в Петербурге к середине июля
15:12
Один из грабителей, напавших на военного пенсионера у ТЦ «Атлантик», убит
15:00
Четверо школьников повредили конструкцию поезда на железной дороге в Петербурге
14:52
Шойгу: В России созданы войска информационных операций
14:46
Директор Этнографического музея: Музей из Исаакия не выселят
14:39
Пенсионер МВД открыл стрельбу у торгового центра на Савушкина
14:36
Петербургский ученый нашел древнейшее упоминание дня рождения
14:35
“Фабрика троллей” оставила сотрудницу без пособия по беременности и уходу за ребенком
14:31
Проект нового корпуса Этнографического музея в апреле поступит на Госэкспертизу
14:27
Греф обещал снизить ставки по ипотеке "до исторического минимума"
14:25
Виталия Чуркина похоронят в Москве
14:22
В СКР подано заявление о покушении на убийство Кара-Мурзы
14:15
По числу жалоб на обработку персональных данных в РФ лидируют банки
14:11
Глава КИО: Реформа комитета завершится к августу 2017-го
14:05
Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев продаст все свое имущество
14:00
Начальник петербургского главка рассказал о "группах смерти"
13:50
Космический грузовик SpaceX Dragon не смог пристыковаться к МКС
13:42
Финский 18-летний нападающий Лайне бьет снайперские рекорды НХЛ
13:39
Бизнес-центр у Гренадерского моста продан за 550 млн рублей
13:29
Ильдар Дадин планирует покинуть Россию после освобождения
13:19
Шойгу: 96% ядерных установок РФ готовы к немедленному пуску
13:11
На Петергофском шоссе разбился грузовик
13:11
Дочь Сергея Лаврова: Мне по жизни мало кто помогал
13:05
Суд подтвердил правоту УФАС по рекламе в метро
13:02
"Роскачество" заявило о превосходстве российских шпрот над латвийскими
13:00
Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России
12:58
Владимир Мединский констатировал «театральный бум»
12:52
На выходных Петербург ждут погодные "качели"
12:47
На заседание ЗакСа Ленобласти принесли картонного депутата
12:41
СПбГУ открестился от поддержки передачи Исаакия РПЦ
12:40
Мединский: О слиянии РГБ и РНБ речи не идет
12:37
Мединский: К вопросу об Исаакии надо подходить осмотрительно
12:34
«Газпром нефть» показала беспрецедентный рост чистой прибыли по итогам года
12:28
В Калининском районе школьник из «группы смерти» попал в реанимацию
12:23
КНДР потребовала "немедленно отпустить" подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама
12:17
Путин определил кандидатов по своей квоте в состав Общественной палаты
12:11
В морг с телом брата Ким Чен Ына попытались проникнуть неизвестные
12:04
Госстройнадзор разрешил эксплуатацию 10 новых корпусов «Главстрой-СПб»
12:01
Верховный суд освободил Ильдара Дадина
11:59
Для россиян упростят режим въезда в Армению
11:58
В финском зоопарке волк напал на мальчика
11:49
Генпрокуратура просит Верховный суд освободить Ильдара Дадина
11:40
Армения прокомментировала появление у нее комплексов «Искандер»
11:33
"Единая Россия" в Ленобласти отказалась заниматься проститутками
11:25
ЗВО: Раненый лужский солдат сам виноват
11:19
Главный архитектор Москвы пообещал спасти «ценные пятиэтажки»
11:14
Госдума дважды отклонила поправки Минздрава о принудительном лечении пьяных водителей
11:11
В МИДе недоумевают, зачем понадобились токсикологические анализы после смерти Чуркина
11:07
ЗакС переименовал МО "Парнас", избавив его от колбасных и оппозиционных ассоциаций
10:58
Городской парламент проголосовал за создание "депутатских гайд-парков"
10:50
Смольный добился возбуждения шести уголовных дел в отношении арендаторов-неплательщиков
10:45
Несколько машин подбили на Индустриальном
10:43
Петербуржец выплатил приставам полмиллиона прямо на дороге
10:37
Обвиняемый по делу о лечении «мертвых душ» в ИЭМ намерен отказаться от своих показаний
10:31
Водоканал: Сроки реконструкции ГВС не меняются
10:21
Иран закупит 12 самолетов Sukhoi Superjet
10:15
Читатели «Фонтанки» вновь помогли пожилым петербуржцам
10:07
"Квадрат": Покупатель жилья пошел в Мурино за комфортом
09:57
Сирийские саперы приступили к разминированию Алеппо
09:49
Ракета «Союз-У» в последний раз стартовала с Байконура
09:41
Под Лугой спасают срочника с огнестрельным ранением в голову
09:33
Петербурженка оказалась вне закона за секс со школьником
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
22.02.2017 15:43

Шойгу предложил отказаться от обязательной начальной военной подготовки в школах

Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил отказаться от милитаризации России, сделав начальную военную подготовку в школах факультативной. Свое предложение министр, как сообщает 22 февраля «Интерфакс», высказал на правительственном часе в Госдуме.

Шойгу предложил отказаться от обязательной военной подготовки, сконцентрировавшись на «патриотическом воспитании». «Мы не должны милитаризировать страну бесконечно», — подчеркнул он.

В то же время министр отметил, что позитивно относится к развитию юнармейского движения в России. По его словам, в настоящее время «в каждой школе, которую заканчивало руководство вооруженных сил», уже созданы юнармейские отряды. Их курируют представители командования армии. Также Шойгу предложил депутатам взять на себя обязанности по курированию юнармейских отрядов. «Представьте себе, появится 450 классов, и каждый депутат будет за этим смотреть. Я вас к этому призываю и хотел бы, чтобы вы этим занялись, а мы готовы помочь», — заявил глава Минобороны.

Юнармейское движение было создано по инициативе Шойгу в 2015 году. Движение носит патриотический характер и объединяет органы и организации, связанные с предпризывной подготовкой граждан.

Ранее на своем выступлении в Госдуме Шойгу рссказал, что для тренировок юнармейцев в парке «Патриот» будет построена модель здания Рейхстага и «полноразмерная партизанская деревня». По словам министра, так юные бойцы получат возможность «штурмовать конкретное место», а не «что попало».

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40

МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00

КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля

На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Подписан закон о штрафах за отказ блокировать запрещенные сайты
Шойгу предложил отказаться от обязательной начальной военной подготовки в школах
ЗакС попросил федеральные власти разобраться с “Красным Бором”
В Ингушетии официально запретили увековечивать Сталина
СМИ опубликовали письма Януковича Путину, Трампу и Меркель
Шойгу: В России созданы войска информационных операций
Директор Этнографического музея: Музей из Исаакия не выселят
“Фабрика троллей” оставила сотрудницу без пособия по беременности и уходу за ребенком
Виталия Чуркина похоронят в Москве
Глава КИО: Реформа комитета завершится к августу 2017-го
Зачем в Кремле заговорили про Исаакий
Межфракционная измена
Почему губернаторы попали под «страшный суд»
Идите в город-сад
Как варяг Никитин варяга Митина сменил
КС провёл спецоперацию «Дадин»
Навальный-2018: осужденный, свободный, злой
Борьба Смольного и ЗакСа дошла до КС
Зачем Навальный приезжал в Петербург
ЗакС: Враги на улице, в Исаакии и в Смольном
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером

СКА повел в серии с «Витязем»

Погоня со стрельбой в центре Петербурга – глазами ДПС

Нобелиат Орхан Памук в Петербурге: "Политическое давление сильно. Я не хочу молчать"

"ДТП и ЧП"

На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины

В Карповку рухнул автомобиль

Новости компаний
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.