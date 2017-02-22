ЗакС попросил федеральные власти разобраться с “Красным Бором”

Петербургский парламент в трех чтениях принял обращение к министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому о ситуации с полигоном «Красный Бор». Соответствующее обращение принято на заседании ЗакСа 22 февраля.

Депутаты обращают внимание, что на днях стало известно о лишении лицензии на осуществление деятельности полигона, что может способствовать экологической катастрофе.

«Нельзя допустить, чтобы на предприятии остановилась работа по изоляции и нейтрализации опасных токсичных отходов. Особенно – в преддверии весеннего паводка. Без контроля опасные вещества могут попасть в бассейн Финского залива и Балтийского моря, и это будет уже экологическая катастрофа. Учитывая все обстоятельства, мы просим Министерство природных ресурсов принять неотложные меры по исправлению данной ситуации», – заявил журналистам спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

В обращении депутаты просят передать полигон в федеральное ведение и включить его в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.