Tele2 вводит «Другие правила» на фестивале OFF Unlock

В День защитника Отечества при партнерстве с Tele2 пройдет фестиваль OFF Unlock. Помимо выступлений звезд мировой электронной музыки, на мероприятии будут представлены световые инсталляции, состоится выставка раритетных синтезаторов, неоновых арт-объектов.

Гости смогут научиться азам игры на музыкальном инструменте и сделать необычное «живое» фото. Абоненты Tele2 смогут нарушить общепринятые правила и пройти за сцену.

Фестиваль пройдет в арт-пространстве Artplay, где на тысячах квадратных метров расположился крупнейший творческий кластер Северной столицы. 23 февраля на трех сценах выступят более 15 звезд электронной музыки. Ночью на фестивале появятся световые инсталляции европейских медиа-художников и архитекторов.

Tele2 также обустроит Tele2 Ambient Room – зону любителей электронного творчества, с помощью которой оператор познакомит всех со своей новой креативной концепцией #другиеправила. Ее гости попадут на выставку неоновых арт-объектов, созданных известными современными художниками. Здесь же пройдет выставка раритетных музыкальных синтезаторов. На музыкальную технику можно будет не только посмотреть. Профессиональный музыкант расскажет про особенности работы с инструментами и научит ими пользоваться. В Tele2 Ambient Room каждый сможет сыграть собственные мелодии и создать небольшое светомузыкальное шоу.

В фотозоне Tele2 у гостей фестиваля будет возможность сделать фотографии с использованием неоновой проекции. Среди тех, кто опубликует снимки с этой площадки в социальных сетях с хештегами #другиеправила и #tele2off, Tele2 разыграет браслеты, которые дадут право пройти за сцену и стать ближе к мировым звездам электронной музыки. Кроме того, автор снимка, который наберет наибольшее количество «лайков», получит приз от компании: фестивальную футболку и билет на следующее мероприятие OFF.