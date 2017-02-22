В Ингушетии официально запретили увековечивать Сталина

Республиканское Народное собрание Ингушетии приняло в первом чтении закон «О запрете на территории Республики Ингушетия увековечения памяти Сталина», сообщает 22 февраля ТАСС. По данным агентства, депутаты регионального парламента единогласно поддержали закон.

Председатель Народного собрания Зелимхан Евлоев пояснил, что принятый накануне 73-й годовщины депортации ингушского народа закон запрещает установку любых памятников Сталину, присвоение его имени городам, селам и улицам, а также размещение в общественных местах и административных помещениях таких изображений Сталина, которые можно воспринять как «публичное оправдание, одобрение его деятельности».

«Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных», – пояснила председатель комитета по местному самоуправлению и национальной политике Марьям Амриева (цитата по ТАСС).

23 февраля 1944 года на территории Чечено-Ингушской АССР началась операция, в рамках которой, по официальным данным, в Среднюю Азию и Казахстан было депортировано около полумиллиона ингушей и чеченцев. Вернуться на родину депортированные смогли только после того, как в июле 1956 года вышел Указ Президиума Верховного совета СССР «О снятии ограничений по спецпереселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей».