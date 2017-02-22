Северо-Западный Сбербанк возглавил ростовчанин

Виктор Вентимилла Алонсо назначен председателем Северо-Западного банка Сбербанка России. Ранее он был главой Юго-Западного подразделения банка. Дмитрий Курдюков, с 2013 года руководивший региональной финансовой организацией, переходит на должность первого заместителя председателя Внешэкономбанка.

О назначении Алонсо сообщает 22 февраля пресс-служба Сбербанка России. По данным "Фонтанки", председатель коммерческого учреждения Герман Греф уже представил нового председателя Северо-Западного подразделения коллективу.

Виктор Анрикевич Вентимилла Алонсо родился 28 сентября 1963 года в Ростове-на-Дону, окончил Ростовский государственный университет и Ростовскую государственную экономическую академию. В банковской сфере начал работать с 1993 года, возглавив филиал «Ростовский» Инкомбанка. В 1999-м стал управляющим филиалом ВТБ в Ростове-на-Дону, а в 2009 году – советником президента Сбербанка России. Алонсо возглавлял Юго-Западный банк Сбербанка с 2010 года. Кроме того, с 2013 года он является почетным консулом Королевства Испания в Ростове-на-Дону.