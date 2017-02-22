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22.02.2017 15:22
2 Комментариев

Северо-Западный Сбербанк возглавил ростовчанин

Виктор Вентимилла Алонсо назначен председателем Северо-Западного банка Сбербанка России. Ранее он был главой Юго-Западного подразделения банка. Дмитрий Курдюков, с 2013 года руководивший региональной финансовой организацией, переходит на должность первого заместителя председателя Внешэкономбанка.

О назначении Алонсо сообщает 22 февраля пресс-служба Сбербанка России. По данным "Фонтанки", председатель коммерческого учреждения Герман Греф уже представил нового председателя Северо-Западного подразделения коллективу.

Виктор Анрикевич Вентимилла Алонсо родился 28 сентября 1963 года в Ростове-на-Дону, окончил Ростовский государственный университет и Ростовскую государственную экономическую академию. В банковской сфере начал работать с 1993 года, возглавив филиал «Ростовский» Инкомбанка. В 1999-м стал управляющим филиалом ВТБ в Ростове-на-Дону, а в 2009 году – советником президента Сбербанка России. Алонсо возглавлял Юго-Западный банк Сбербанка с 2010 года. Кроме того, с 2013 года он является почетным консулом Королевства Испания в Ростове-на-Дону.

 


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комментарии пользователей (2)
Леприкон
22 февраля 2017 г. 15:54
Udel: Украл, выпил, в Украину...
Udel
22 февраля 2017 г. 15:25
Часто меняются? А почему...
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17.02.2017 10:43
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Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
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16.02.2017 16:42
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