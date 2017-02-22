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22.02.2017 15:13

Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь

Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
Setl City

При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.

Согласно опросу, 28% респондентов, желающих улучшить свои жилищные условия, в первую очередь анализируют предложения от Setl City.

Отметим, что портфель строящегося жилья от Setl City отличает широкая адресная программа: новые жилые комплексы расположены в 8 районах Петербурга и двух самых популярных локациях Ленобласти – Мурино и Кудрово. За 23 года работы на рынке Setl City ввела в эксплуатацию 141 жилой дом, благодаря чему счастливыми новосёлами стали уже 50 000 семей!

Справка о компании Setl City
 


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22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
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