СМИ опубликовали письма Януковича Путину, Трампу и Меркель

Телеканал RT опубликовал полные тексты писем бывшего президента Украины российскому президенту Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Послания были обнародованы 22 февраля во время интервью Януковича группе российских и украинских журналистов.

В послании Путину бывший президент Украины напомнил о «протестах на Майдане», «кульминации конфликта» на Украине и «расстрелах протестующих и правоохранителей 20 февраля 2014 года». В связи с этим Янукович призвал президента России «предпринять действия, направленные на защиту основных прав человека в Украине, восстановление демократии и верховенства права». И в частности, «инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане», а также, «в случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений, инициировать проведение референдума о статусе Донбасса».

Ангеле Меркель, в свою очередь, помимо этого, Янукович напомнил о «переговорах между Украиной и Европейским Союзом по поводу соглашения об ассоциации». «Как показало время, решение моего правительства не подписывать соглашение об ассоциации в том виде, в котором оно предлагалось к подписанию, — было верным», — заявил бывший украинский лидер, отметив, что после подписания этого документа «уже новыми властями Украины украинской экономике был нанесен существенный ущерб».

Трампа же экс-глава Украины сначала поздравил «с официальным вступлением в должность президента США», а затем сообщил об «акциях протеста на Украине и участии в них представителей США». После чего рассказал о «государственном перевороте [на Украине] и реакции [на это] официальных лиц США», где подчеркнул, что некоторые заявления американских официальных лиц, по его мнению, являлись «откровенно лживыми» и «манипуляцией».

Как отмечало «РИА Новости», письма экс-глава Украины также направил президентам Германии, Франции и Польши Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Франсуа Олланду и Анджею Дуде. Кроме того, послания Януковича должны быть переданы председателю ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду и председателю Европарламента Антонио Таяни.