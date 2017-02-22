Один из грабителей, напавших на военного пенсионера у ТЦ «Атлантик», убит

Пенсионер, открывший стрельбу у торгового центра на Савушкина в Петербурге, убил одного из нападавших. Второй — скрылся.

Как стало известно «Фонтанке», второй грабитель, раненный в ногу, запрыгнул в ожидавший его темный «Форд Фокус» и скрылся с места преступления. Иномарка так спешила, что снесла парковочный шлагбаум ТЦ. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в городе объявлен план «Перехват».

Нападение на пенсионера, по уточненным данным, не МВД, а министерства обороны, произошло сегодня, 22 февраля, в 14 часов 10 минут у торгово-офисного центра «Атлантик» на Савушкина, 126. Как писала «Фонтанка», двое неизвестных подбежали к мужчине и попытались его ограбить. Мужчина имел при себе наградной пистолет Макарова и начал стрелять.

На месте работает следственно-оперативная группа.