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22.02.2017 15:12
2 Комментариев

Пять новых веломаршрутов появятся в Петербурге к середине июля

Прокатиться по новым велосипедным дорожкам смогут петербуржцы в середине лета. К 15 мая власти города подготовят проекты пяти новых веломаршрутов, а 15 июля дорожки должны открыться для велосипедистов. Об этом 22 февраля в студии «Фонтанки. Офис» рассказал первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов.

Протяженность будущих велосипедных маршрутов превысит более 4,5 км. Они пройдут следующим образом:

Гражданский проспект (от проспекта Луначарского) – Токсовская улица – улица Руставели – Пискаревский проспект – Свердловская набережная – Арсенальная набережная – Пироговская набережная (до Гренадерского моста).

Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели (этот маршрут свяжут с существующими дорожками в Муринском парке).

Песочная набережная (от Каменноостровского моста) – Большая Зеленина улица – Рыбацкая улица – Введенская улица – Александровский парк – Каменноостровский проспект – Петровская набережная – Петроградская набережная – Аптекарская набережная – улица Академика Павлова (до Каменноостровского проспекта).

Станция метро «Крестовский остров» – Морской проспект – Петроградская улица (до Большого Крестовского моста) – Песочная набережная (от Большого Крестовского моста) – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста).

Набережная реки Фонтанки (четная и нечетная стороны) на участке от реки Невы до Гороховой улицы.

Вадим Власов подробно рассказал, как будут обустраивать велодорожку в Центральном районе города. Этот проект был выбран в рамках программы «Твой бюджет»: в соответствии в этой программой, жители трех районов города в прошлом году самостоятельно решали, на что потратить выделенные из бюджета 10 миллионов рублей. В Центральном районе выбор пал на велосипедный маршрут по берегу Фонтанки.

«Решение заставило многих задуматься основательно, каким образом все можно обустроить. С органами ГИБДД  мы встречались и разговаривали по этому поводу. С учетом паркования автомобилей это будет обустроено так: по четной стороне Фонтанки будет движение велосипедистов в одну сторону, по нечетной  – в другую. Регулировать движение будет ГИБДД», – рассказал Вадим Власов.

В основном маршруты будут обустраивать выделенными полосами. Там, где это не удастся сделать из-за плотности застройки (около половины общей протяженности маршрута), велосипедисты поедут по автодорогам. Для движения будет выделено 0,75 м проезжей части, столько же отведут под буферную зону, выделенную косыми линиями разметки.

Некоторые существующие в нынешнем плане дорожки должны были появиться еще в 2016 году. Тогда власти города запланировали три велосипедных маршрута. Выделенные полосы должны были связать проспект Просвещения и Гражданский проспект с Финляндским вокзалом, а между ними собирались проложить маршрут вдоль проспекта Луначарского. К 1 сентября 2016 года должны были появиться проекты велодорожек, а к ноябрю по ним собирались запустить движение. Но в бюджете не оказалось средств на создание маршрутов.

В 2017 году на создание велосипедных дорожек выделено 130 млн рублей. Помимо этого, в комитете по транспортной инфраструктуре готовят документы для того, чтобы получить дополнительное софинансирование проекта из федерального бюджета. По оценке Вадима Власова, сумма может быть равнозначна уже выделенной.

«Мы надеемся решить не только проблемы велосипедистов, но и проблемы всего города, – отметил чиновник. – Помимо организации велодвижения есть проблема нагрузки на центральную часть города и организации там нормального движения. Велодвижение мы рассматриваем как альтернативу транспорту, который не будет стоять в пробках, отравлять экологию. Сядет человек на велосипед и, не занимая того места, которое занимал его автомобиль, поедет на работу».

Вадим Власов известен как чиновник Петербурга, который сам ездит на работу на велосипеде. Правда, в студию «Фонтанки. Офис» зампред КРТИ прибыл на автомобиле, объяснив это вопросом дресс-кода и удобства. Как велосипедист, он советует использовать световозвращающие элементы во время езды, передвигаться аккуратно и заботиться о собственной безопасности (при этом, как сам признался, всю зиму ездит на летней резине).

 


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комментарии пользователей (2)
Dr. Dick
22 февраля 2017 г. 15:56
Чувствую, что ничего хорошего, как обычно, из этого не выйдет. Все эти велополосы будут заставлены припаркованными вёдрами.
Udel
22 февраля 2017 г. 15:19
ВелоМаршруты? Или ВелоДорожки...
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