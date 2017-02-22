Четверо школьников повредили конструкцию поезда на железной дороге в Петербурге

Четверых 12-летних подростков задержали сотрудники транспортной полиции в Петербурге около 17 часов 21 февраля: хулиганы повредили соединительные рукава воздухопроводов подвижного состава.

Как сообщает 22 февраля пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западе, инцидент произошел на железнодорожной станции Полюстрово.

Нарушители учатся в одной из школ Красногвардейского района. Их препроводили в линейный отдел, где сделали внушение. А вот родители доставленных будут оштрафованы. В отношении их составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.