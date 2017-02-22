Шойгу: В России созданы войска информационных операций

В России созданы войска информационных операций, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… того управления, которое называлось контрпропагандой", — сказал Шойгу, выступая на заседании Госдумы.

Министр добавил, что "пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной".

В начале января в СМИ появились сообщения о том, что Россия входит в топ-5 государств мира по численности и финансированию кибервойск после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи.