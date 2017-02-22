Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

Данное требование устанавливается Техническими условиями осуществления действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Документы и сообщения, не подписанные квалифицированной электронной подписью, приниматься к опубликованию не будут.

Перечень агентств, аккредитованных Банком России на публикацию сведений по раскрытию информации о ценных бумагах:

1.Центр раскрытия корпоративной информации «ИНТЕРФАКС»

2.Система раскрытия информации «AK&M»

3.Ассоциация защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ)

4.Агентство экономической информации «Прайм»

5.Система комплексного раскрытия информации и новостей «СКРИН»

Удостоверяющий центр ГАРАНТ оказывает услуги по выдаче квалифицированных сертификатов усиленной электронной подписи для публикации информации на пяти уполномоченных порталах.

При обращении в УЦ «ГАРАНТ» и получении электронной подписи для публикации сведений по раскрытию информации о ценных бумагах вы получаете:

индивидуальный подход и внимательное отношение к каждому партнеру,

многолетний опыт и профессионализм сотрудников,

широкий выбор сертификатов электронной подписи,

оперативное оформление электронно-цифровой подписи,

соблюдение всех обязательств с нашей стороны.

Для ознакомления с ИПО ГАРАНТ обращайтеськ официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru