Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

Еще
16:00 22.02.2017
Пришлите свою новость!
15:54
Компания "Усть-Луга" закрыла долг перед Ленобластью, несмотря на арест Валерия Израйлита
15:52
Подписан закон о штрафах за отказ блокировать запрещенные сайты
15:50
Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации
15:43
Шойгу предложил отказаться от обязательной начальной военной подготовки в школах
15:42
ЗакС попросил федеральные власти разобраться с “Красным Бором”
15:30
В Ингушетии официально запретили увековечивать Сталина
15:22
Северо-Западный Сбербанк возглавил ростовчанин
15:16
СМИ опубликовали письма Януковича Путину, Трампу и Меркель
15:12
Пять новых веломаршрутов появятся в Петербурге к середине июля
15:12
Один из грабителей, напавших на военного пенсионера у ТЦ «Атлантик», убит
15:00
Четверо школьников повредили конструкцию поезда на железной дороге в Петербурге
14:52
Шойгу: В России созданы войска информационных операций
14:46
Директор Этнографического музея: Музей из Исаакия не выселят
14:39
Пенсионер МВД открыл стрельбу у торгового центра на Савушкина
14:36
Петербургский ученый нашел древнейшее упоминание дня рождения
14:35
“Фабрика троллей” оставила сотрудницу без пособия по беременности и уходу за ребенком
14:31
Проект нового корпуса Этнографического музея в апреле поступит на Госэкспертизу
14:27
Греф обещал снизить ставки по ипотеке "до исторического минимума"
14:25
Виталия Чуркина похоронят в Москве
14:22
В СКР подано заявление о покушении на убийство Кара-Мурзы
14:15
По числу жалоб на обработку персональных данных в РФ лидируют банки
14:11
Глава КИО: Реформа комитета завершится к августу 2017-го
14:05
Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев продаст все свое имущество
14:00
Начальник петербургского главка рассказал о "группах смерти"
13:50
Космический грузовик SpaceX Dragon не смог пристыковаться к МКС
13:42
Финский 18-летний нападающий Лайне бьет снайперские рекорды НХЛ
13:39
Бизнес-центр у Гренадерского моста продан за 550 млн рублей
13:29
Ильдар Дадин планирует покинуть Россию после освобождения
13:19
Шойгу: 96% ядерных установок РФ готовы к немедленному пуску
13:11
На Петергофском шоссе разбился грузовик
13:11
Дочь Сергея Лаврова: Мне по жизни мало кто помогал
13:05
Суд подтвердил правоту УФАС по рекламе в метро
13:02
"Роскачество" заявило о превосходстве российских шпрот над латвийскими
13:00
Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России
12:58
Владимир Мединский констатировал «театральный бум»
12:52
На выходных Петербург ждут погодные "качели"
12:47
На заседание ЗакСа Ленобласти принесли картонного депутата
12:41
СПбГУ открестился от поддержки передачи Исаакия РПЦ
12:40
Мединский: О слиянии РГБ и РНБ речи не идет
12:37
Мединский: К вопросу об Исаакии надо подходить осмотрительно
12:34
«Газпром нефть» показала беспрецедентный рост чистой прибыли по итогам года
12:28
В Калининском районе школьник из «группы смерти» попал в реанимацию
12:23
КНДР потребовала "немедленно отпустить" подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама
12:17
Путин определил кандидатов по своей квоте в состав Общественной палаты
12:11
В морг с телом брата Ким Чен Ына попытались проникнуть неизвестные
12:04
Госстройнадзор разрешил эксплуатацию 10 новых корпусов «Главстрой-СПб»
12:01
Верховный суд освободил Ильдара Дадина
11:59
Для россиян упростят режим въезда в Армению
11:58
В финском зоопарке волк напал на мальчика
11:49
Генпрокуратура просит Верховный суд освободить Ильдара Дадина
11:40
Армения прокомментировала появление у нее комплексов «Искандер»
11:33
"Единая Россия" в Ленобласти отказалась заниматься проститутками
11:25
ЗВО: Раненый лужский солдат сам виноват
11:19
Главный архитектор Москвы пообещал спасти «ценные пятиэтажки»
11:14
Госдума дважды отклонила поправки Минздрава о принудительном лечении пьяных водителей
11:11
В МИДе недоумевают, зачем понадобились токсикологические анализы после смерти Чуркина
11:07
ЗакС переименовал МО "Парнас", избавив его от колбасных и оппозиционных ассоциаций
10:58
Городской парламент проголосовал за создание "депутатских гайд-парков"
10:50
Смольный добился возбуждения шести уголовных дел в отношении арендаторов-неплательщиков
10:45
Несколько машин подбили на Индустриальном
10:43
Петербуржец выплатил приставам полмиллиона прямо на дороге
10:37
Обвиняемый по делу о лечении «мертвых душ» в ИЭМ намерен отказаться от своих показаний
10:31
Водоканал: Сроки реконструкции ГВС не меняются
10:21
Иран закупит 12 самолетов Sukhoi Superjet
10:15
Читатели «Фонтанки» вновь помогли пожилым петербуржцам
10:07
"Квадрат": Покупатель жилья пошел в Мурино за комфортом
09:57
Сирийские саперы приступили к разминированию Алеппо
09:49
Ракета «Союз-У» в последний раз стартовала с Байконура
09:41
Под Лугой спасают срочника с огнестрельным ранением в голову
09:33
Петербурженка оказалась вне закона за секс со школьником
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
22.02.2017 14:55

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Данное требование устанавливается Техническими условиями осуществления действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Документы и сообщения, не подписанные квалифицированной электронной подписью, приниматься к опубликованию не будут.

Перечень агентств, аккредитованных Банком России на публикацию сведений по раскрытию информации о ценных бумагах:
1.Центр раскрытия корпоративной информации «ИНТЕРФАКС»
2.Система раскрытия информации «AK&M»
3.Ассоциация защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ)
4.Агентство экономической информации «Прайм»
5.Система комплексного раскрытия информации и новостей «СКРИН»

Удостоверяющий центр ГАРАНТ оказывает услуги по выдаче квалифицированных сертификатов усиленной электронной подписи для публикации информации на пяти уполномоченных порталах.

При обращении в УЦ «ГАРАНТ» и получении электронной подписи для публикации сведений по раскрытию информации о ценных бумагах вы получаете:

  • индивидуальный подход и внимательное отношение к каждому партнеру,
  • многолетний опыт и профессионализм сотрудников,
  • широкий выбор сертификатов электронной подписи,
  • оперативное оформление электронно-цифровой подписи,
  • соблюдение всех обязательств с нашей стороны.

Для ознакомления с ИПО ГАРАНТ обращайтеськ официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00

HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40

МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Компания "Усть-Луга" закрыла долг перед Ленобластью, несмотря на арест Валерия Израйлита
Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев продаст все свое имущество
Бизнес-центр у Гренадерского моста продан за 550 млн рублей
«Газпром нефть» показала беспрецедентный рост чистой прибыли по итогам года
Смольный добился возбуждения шести уголовных дел в отношении арендаторов-неплательщиков
Администрация Трампа пересмотрит все торговые соглашения США
Сечина и Новака выдвинули в совет директоров «Роснефти»
Moody's улучшило прогноз по рейтингам 22 российских компаний
Промышленное производство в Петербурге в январе затормозило рост до 0,5%
ФАС может отменить итоги конкурса на строительство депо «Южное»
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
Век Петербургу «Агрополиса» не видать
Не в Милан, так на Урал
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Как житель Таганрога решил Смольный перевоспитать
«Есть опасение, что нас кинули»
Бесконечные дороги госзаказа
Идите в город-сад
Кризис мясом не испортишь
Два Владимира на один судебный квартал
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером

СКА повел в серии с «Витязем»

Погоня со стрельбой в центре Петербурга – глазами ДПС

Нобелиат Орхан Памук в Петербурге: "Политическое давление сильно. Я не хочу молчать"

"ДТП и ЧП"

На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины

В Карповку рухнул автомобиль

Новости компаний
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
«Центр Развития»
17.02.2017 16:09
18-19 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
03.02.2017 10:28
Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett
Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.