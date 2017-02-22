Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
Данное требование устанавливается Техническими условиями осуществления действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
Документы и сообщения, не подписанные квалифицированной электронной подписью, приниматься к опубликованию не будут.
Перечень агентств, аккредитованных Банком России на публикацию сведений по раскрытию информации о ценных бумагах:
1.Центр раскрытия корпоративной информации «ИНТЕРФАКС»
2.Система раскрытия информации «AK&M»
3.Ассоциация защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ)
4.Агентство экономической информации «Прайм»
5.Система комплексного раскрытия информации и новостей «СКРИН»
Удостоверяющий центр ГАРАНТ оказывает услуги по выдаче квалифицированных сертификатов усиленной электронной подписи для публикации информации на пяти уполномоченных порталах.
При обращении в УЦ «ГАРАНТ» и получении электронной подписи для публикации сведений по раскрытию информации о ценных бумагах вы получаете:
- индивидуальный подход и внимательное отношение к каждому партнеру,
- многолетний опыт и профессионализм сотрудников,
- широкий выбор сертификатов электронной подписи,
- оперативное оформление электронно-цифровой подписи,
- соблюдение всех обязательств с нашей стороны.
Для ознакомления с ИПО ГАРАНТ обращайтеськ официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
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