Директор Этнографического музея: Музей из Исаакия не выселят

Сюжет с возможной сменой хозяина в Исаакиевском соборе – это серьезная политика, и именно поэтому выселения музея не будет, заявил в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] директор Российского этнографического музея Владимир Грусман.

«В ситуации с Исаакиевским собором есть серьезная политика, которая представляется мне в какой-то степени отблеском 2018 года. Уже есть политические силы, которые играют на разных полях. Это подготовка к выборам (в 2018 году должны пройти очередные выборы президента РФ. – Прим. ред.). Этот эксперимент показывает властям предержащим, что ни одно социологическое бюро не смогло показать. Нужно глубоко думать над тем, как принимается решение. Если я правильно понял моих уважаемых коллег Александра Шолохова (зампред комитета ГД по культуре. – Прим. ред.) и Елену Драпеко (первый заместитель председателя комитета ГД по культуре. – Прим. ред.), музей остаётся. Музей не без присутствия РПЦ. Как и было. Просто передачу собора с выбрасыванием оттуда музея я не могу себе даже представить. Думаю, что этого и не будет», – заявил Грусман.

Также он выразил уверенность в том, что для Русской православной церкви Исаакиевский собор интересен в том числе и по экономическим причинам.

«РПЦ этого не скрывает. Николай Буров (директор музея "Исаакиевский собор". – Прим. ред.) говорит, что на содержание такого здания и реставрационные работы нужно минимум 450 миллионов рублей в год. Противоположная сторона ему отвечает «пусть за это платит бюджет». Т.е. экономика просматривается. Михаил Пиотровский (директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России. – Прим. ред.) очень чётко сказал, что этот музей один из немногих в стране, который действительно в состоянии полностью сам себя содержать. Все музеи зарабатывают деньги. Есть те, кто зарабатывают хорошие деньги. Музей этнографии зарабатывает не хорошие деньги. Меня это не шокирует. Мы больше не можем», – отметил он.

Ранее сегодня стало известно, что СПбГУ официально дистанцировался от известного «письма ректоров» о скорейшей передаче Исаакиевского собора РПЦ. Подпись под обращением к губернатору проректор СПбГУ Илья Дементьев ставил в личном качестве, а не как представитель университета, сказано на сайте вуза в разделе о приёме граждан.

Напомним, активное противостояние сторонников и противников передачи Исаакиевского собора РПЦ началось после новогодних каникул. Оппозиционные депутаты провели ряд массовых уличных акций. Сторонники передачи собора дважды прошли крестным ходом вокруг музея. В конце минувшей недели информационные агентства сообщили, что вопрос передачи собора РПЦ не был согласован с президентом России Владимиром Путиным.