Пенсионер МВД открыл стрельбу у торгового центра на Савушкина

В Петербурге пенсионер МВД открыл стрельбу из наградного оружия. По предварительным данным, он отбивался от налетчиков.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 22 февраля, в 14 часов 10 минут у торгово-офисного центра «Атлантик» на улице Савушкина двое неизвестных подбежали к пенсионеру внутренних войск МВД. По предварительной версии – с целью грабежа. Пенсионер имел при себе наградной пистолет Макарова. Успев достать оружие, мужчина открыл стрельбу.

Один вероятный налетчик ранен, другой скрылся. К месту происшествия следует следственно-оперативная группа.