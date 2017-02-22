“Фабрика троллей” оставила сотрудницу без пособия по беременности и уходу за ребенком

Беременная сотрудница «фабрики троллей» в Петербурге осталась без пособия по беременности и уходу за ребенком. Невский суд принял такое решение 22 февраля, не найдя оснований принуждать фирму по производству платных комментариев к выплате денежных средств.

Как стало известно «Фонтанке», петербурженка обратилась в Невский суд с иском к своему работодателю – компании «Тека», которая считается подразделением «фабрики троллей». По словам заявительницы, она работала платным комментатором без трудового договора, а когда забеременела, попросила официального оформления и денежной выплаты, но не нашла понимания со стороны работодателя. Она требовала 300 тысяч рублей.

Суд рассматривал дело с августа 2016 года и сегодня на заседании отказал петербурженке в иске.

«Мы узнаем о причинах такого решения, когда у нас появится мотивировочная часть, – сообщил адвокат заявительницы Иван Павлов. – Но уже сейчас можем точно сказать, что будем его обжаловать».