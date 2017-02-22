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16:01 22.02.2017
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22.02.2017 14:36

Петербургский ученый нашел древнейшее упоминание дня рождения

Профессор СПбГУ Владимир Емельянов сделал научное открытие, изучая клинописные шумерские таблички, хранящиеся в Лувре. Он обнаружил самое древнее на сегодняшний день упоминание дня рождения человека: текст датируется второй половиной XXIV века до нашей эры (более 4,5 тысячи лет назад).

Как сообщили 21 февраля в Санкт-Петербургском госуниверситете, речь идет о табличке из храма шумерской богини Бау. Тексты на ней до сих пор они не были переведены. Там перечисляются жертвы, принесенные в честь рождения дочери шумерского царя Лугаланды: овцы, ягнята и так далее. Судя по всему, царевна родилась в «день ослабления солнечного света», при восхождении созвездия Скорпион, которое в III тысячелетии до н. э. маркировало осеннее равноденствие, считает Владимир Емельянов.

«Это время считалось связанным с миром мертвых, так как на земле начинала господствовать тьма. Поэтому в тексте мы видим упоминания о жертвах, приносимых умершим правителям Энентарзи и Дуду, а также месту почитания Гильгамеша — "коменданта" подземного мира», – объяснил специалист.

По данным Емельянова, документы с указанием даты рождения человека составлялись только в эпоху правления царя Лугаланды: это не практиковалось ни до указанной эпохи, ни после нее вплоть до V века до нашей эры.

 


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