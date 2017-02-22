Проект нового корпуса Этнографического музея в апреле поступит на Госэкспертизу

Российский этнографический музей намерен в марте представить проект нового корпуса на своей территории на историко-культурную экспертизу в КГИОП Петербурга, а в апреле — на Госэкспертизу. Об этом в эфире [Фонтанки.офис] рассказал директор музея Владимир Грусман.

По его словам, музей хочет «представить городу и Министерству культуры уникальный пионерский проект» работ в центре города «на крошечной территории общим метражом 2250 квадратных метров».

«Мы хотим из этой ужасной халабуды, которую представляют собой бывшие мастерские Малого оперного (Михайловского. — Прим. ред.) театра, сделать Центр музейных коллекций», – рассказал Грусман.

По его словам, при условии успешного прохождения экспертизы, уже нынешним летом музей сможет приступить к работам. А готово здание может быть в 2019 году.

Директор подчеркнул, что речь не идет о застройке Михайловского сада: территория Русского музея (к которому относится сад) отделена от территории Этнографического музея оградой.

Строительство нового корпуса для музея обсуждается с 1980-х годов. В 2000-х годах был проведен архитектурный конкурс на строительство фондохранилища с жилыми площадями — однако от такой идеи государственно-частного партнерства в итоге отказались. В 2010 году проект строительства нового здания внесли в федеральную целевую программу, а в 2013 году концепция архитектурной мастерской Михаила Мамошина была поддержана Градостроительным советом. Однако общественность отнеслась к идее настороженно. Среди аргументов противников нового здания — запрет законодательства в отношении нового строительства на территории памятников. Однако строительство считается возможным, если речь идет о воссоздании утраченных фрагментов, а в музее планировали воспользоваться чертежами нереализованного проекта архитектора Василия Свиньина, который, впрочем, до наших дней дошел лишь частично.