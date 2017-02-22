Греф обещал снизить ставки по ипотеке "до исторического минимума"

Глава Сбербанка Герман Греф 22 февраля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предсказал снижение ставок по ипотечному кредитованию до исторических минимумов в 2017 году, передает ТАСС.

«По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году, с учетом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», — отметил он.

17 февраля Греф заявлял, что с 20 февраля текущего года Сбербанк снижает ставку по ипотеке на 1 п.п. В случае приобретения жилья напрямую у застройщика минимальная ставка по ипотеке составит 10,9% годовых, при покупке жилья на вторичном рынке — от 10,75% до12,25%. Кроме того, клиенты получают возможность снизить ставку (0,5 п.п.), воспользовавшись сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика.

Сбербанк также сообщал, что одновременно со снижением ставок будет существенно упрощена линейка ставок по жилищным кредитам. В результате уровень ставки будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования.