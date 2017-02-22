В СКР подано заявление о покушении на убийство Кара-Мурзы

Адвокат Вадим Прохоров подал в Следственный комитет России заявление о покушении на убийство журналиста, федерального координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего, сообщают 22 февраля РИА Новости.

«Мы требуем провести проверку обстоятельств дела и возбудить дело по статье 105 через 30-ю, то есть это покушение на убийство», — сказал Прохоров агентству.

Владимир Кара-Мурза-младший был госпитализирован 2 февраля. Врачи сообщили, что в результате воздействия неизвестного вещества у него развивается полиорганная недостаточность. Cостояние Кара-Мурзы улучшилось 6 февраля, 19 февраля его выписали из больницы, после чего он вылетел на курс реабилитации за границу.

В заявлении с просьбой возбудить уголовное дело указано, что врачи поставили Кара-Мурзе-младшему диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Отдельно в документе подчеркивается, что аналогичное заявление с просьбой возбудить дело из-за первой попытки отравить Кара-Мурзу было подано в СКР в конце мая 2015 года, однако решения о том, стоит ли возбуждать по этому поводу уголовное дело, тогда принято не было. Кара-Мурза отмечает, что на тот момент он был зампредседателя движения «Открытая Россия», председателем Совета «Фонда Бориса Немцова за свободу», а также активно содействовал принятию «Акта Магнитского», и связывает попытки его отравления со своей политической деятельностью.

«Серьезность последствий отравления свидетельствует о том, что с большой долей вероятности можно предполагать предумышленное отравление неким ядом или ядами, идентификация которых затруднена», — говорится в документе.

В мае 2015 года Кара-Мурза также был госпитализирован. Врачи поставили ему диагноз «острая почечная недостаточность». Вскоре после госпитализации он заявил, что не сомневается в том, что это результат умышленного отравления. Тогда после выписки из больницы он также отправился на реабилитацию в США, а после своего возвращения заявил, что не готов отстаивать версию о своем отравлении, поскольку уже прошло слишком много времени и определить, какое вещество вызвало интоксикацию, уже невозможно. ​

В январе 2016 года Кара-Мурза получил результаты экспертизы, которую провели французские специалисты. Согласно ее результатам, в его анализах была значительно превышена допустимая для человека концентрация четырех тяжелых металлов: марганца — в 59,5 раза (в образцах волос было обнаружено 33,9 нанограмма на миллиграмм), меди — в 1,8 раза (112 нанограммов на миллиграмм), цинка — в 2,25 раза (473 нанограмма на миллиграмм), ртути — в 1,2 раза (2,01 нанограмма на миллиграмм). Кроме того, в его организме было обнаружено в 19 раз меньше минимально допустимого уровня железа (0,68 нанограмма на миллиграмм).