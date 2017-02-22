По числу жалоб на обработку персональных данных в РФ лидируют банки

Больше 14,2 тысячи жалоб россиян на обработку их персональных данных банками и кредитными организациями поступило в Роскомнадзор за 2016 год. При этом нарушения законодательства подтвердились лишь в 7,6% случаев.

О результатах анализа жалоб, связанных с обработкой персональных данных, Роскомнадзор сообщил 22 февраля. По данным ведомства, недовольных банками с 2015 года стало на две тысячи больше (14 208 против 12 008). Интернет-сайты относятся к личной информации пользователей не в пример бережнее — на них пожаловались 3442 раза. Третью строчку по числу жалоб занимают коллекторские агентства — 2725 обращений. На четвертом месте расположились предприятия ЖКХ — 2440 обращений от граждан, которым не понравилось обращение с их персональными данными. При этом число именно «коммунальных» жалоб резко возросло за минувший — в 2015 году их было 1425. Другие операторы вызвали значительно меньше нареканий.

Впрочем, нарушения закона «О персональных данных» Роскомнадзор обнаружил только в 7,6 % случаев. По всем подтвержденным фактам нарушений ведомство передает материалы в прокуратуру, которая возбуждает административные производства.

Напомним, Государственная дума 27 января увеличила штрафы за нарушения закона о сборе, обработке и хранении персональных данных. В правительстве считают, что поправки станут эффективным решением и позволят обеспечить неотвратимость наказания.