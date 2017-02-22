Глава КИО: Реформа комитета завершится к августу 2017-го

Новую структуру комитета имущественных отношений планируют утвердить в марте этого года и провести реформу ведомства к августу 2017 года. Часть полномочий КИО перераспределит между 3 новыми подведомственными учреждениями.

Как сообщил "Фонтанке" 22 февраля глава комитета имущественных отношений Александр Семчуков, в марте этого года на рассмотрение правительства представят новую структуру ведомства. К двум подведомственным учреждениям – Фонду имущества и Городскому управлению инвентаризации и оценки недвижимости – добавятся еще три.

Самой крупной структурой станет ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». В ней будет работать 250 человек. Учреждение будет работать с предпринимателями и собирать документы для принятия решения комитетом об аренде или продаже имущества, а также – вести базы данных и вносить изменения в единый реестр недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, заработает Агентство по работе с аварийным фондом со штатом 60 человек. Оно будет вовлекать в оборот аварийные нежилые здания, определять их техническое состояние и возможности использования под ту или иную функцию. Само решение о продаже или реконструкции построек будет выносить правительство города.

Наконец, третье учреждение – ГБУ «Городское управление кадастровой оценки» – уже создано. Его директором в феврале стал Сергей Грибовский. Структура будет заниматься исключительно кадастровой оценкой имущества. Остальные функции – по инвентаризации и рыночной оценке сохранятся за ГУП «ГУИОН».

Штат самого комитета после реформы сократится с 540 до 400 человек, поскольку часть его сотрудников перейдет в подведомственные организации. Ведомство до конца года планирует создать единую базу с информацией о состоянии и сдаче в аренду всех городских объектов. Также комитет продолжит принимать решения об использовании имущества.

В комитете также появится новое подразделение – это управление по задолженности. Оно будет контролировать дисциплинированность арендаторов, расторгать договоры и обращаться с исками в суд. Кроме того, появится управление по работе с крупнейшими арендаторами. Оно будет оперативно рассматривать документы компаний с большим количеством договоров: это городские монополисты, застройщики.

Реформа призвана улучшить администрирование структуры, сделать ее более прозрачной для предпринимателей и в то же время – более гибкой в принятии решений и взыскании задолженностей.

Нынешнему изменению структуры КИО предшествовала реформа ведомства 2015 года. После нее предприниматели жаловались на резкое ухудшение работы имущественного комитета, его не раз критиковал губернатор Георгий Полтавченко. Тогда были объединены комитет по управлению городским имуществом и комитет по земельным ресурсам, а также исчезли районные агентства КУГИ.