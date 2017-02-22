Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев продаст все свое имущество

Экс-совладелец Балтийского банка, бенефициар девелоперского холдинга "Петербургское агентство недвижимости" Андрей Исаев признан банкротом. 20 февраля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ввел процедуру реализации имущества Исаева.

Об этом 22 февраля сообщает "Деловой Петербург".

Ранее Андрей Исаев заявил о личном банкротстве. Серьезные финансовые претензии к нему предъявляли две близкие к бизнесмену структуры. Так, Балтийский банк (ныне входит в банковскую группу Альфа-Банка) отсудил у бывшего совладельца 985 млн рублей. Структуры "Петербургского агентства недвижимости" предъявили Исаеву требования по непогашенным займам разных лет на общую сумму почти 1,5 млрд рублей. Общая сумма долгов Исаева составляет почти 2,5 млрд рублей.

Ранее "ДП" сообщал, что состояние Исаева оценивается в 21,08 млрд рублей.