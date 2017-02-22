Космический грузовик SpaceX Dragon не смог пристыковаться к МКС

Запущенный вместе с ракетой Falkon 9 космический грузовик Dragon американской компании SpaceX не смог выполнить запланированную стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом в своем Twitter 22 февраля сообщает NASA.

Как пояснили в ведомстве, процесс стыковки был прерван из-за неполадок в бортовом компьютере. «Следующая попытка [стыковки Dragon с МКС состоится] завтра», — заявили в NASA, отметив, что в связи с инцидентом экипаж МКС не подвергался опасности.

Ранее стыковка космического грузовика была запланирована на среду, 22 февраля и должна была произойти в промежуток с 6.00 до 8.30 по местному времени (14.00-16.30 мск). Теперь, по оценкам специалистов, стыковка должна состояться 23 февраля около в 6:00 по местному времени (14:00 мск).

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon была запущена к МКС 19 февраля. Запуск осуществлялся с космодрома на мысе Канаверал. На борту Dragon находятся грузы для обеспечения жизнедеятельности команды МКС, а также оборудование для проведения научных экспериментов.