«Группа ЛСР» повышает стоимость квартир

С марта состоится рост цен на квартиры в ряде проектов «Группы ЛСР». Это связано с растущей готовностью проектов или их вводом в эксплуатацию.

Плановое повышение стоимости квадратного метра коснется преимущественно строящихся жилых комплексов со сроком сдачи в 2017 и 2018 годах.

Покупка квартиры наиболее выгодна на старте продаж или в процессе строительства комплекса. Чем ближе дом к вводу в эксплуатацию, тем стоимость квадратного метра выше, особенно в востребованных и качественных проектах. Все объекты «Группы ЛСР» строятся в соответствии с графиком и сдаются в срок, а динамика роста цен зависит от прироста этажей.

В строящихся ЖК «Паруса» и «Южная акватория» в Красносельском районе повышение составит порядка 3 тыс. рублей за квадратный метр. В проектах «Калейдоскоп» и CINEMA в Калининском районе скорректированы минимальные цены на квартиры. С марта стоимость квадратного метра в них начнется от 80 тыс. рублей, при этом верхняя граница цен по обоим жилым комплексам останется без изменений. Выборочное повышение цен состоится в строящемся ЖК «Шуваловский», а также в сданных домах ЖК «Новая Охта».

Увеличиться стоимость жилья и в двух самых масштабных проектах компании – жилых комплексах «Цивилизация» на Октябрьской набережной и «Цветной город» вблизи реки Охта. Минимальная стоимость квадратного метра повысится на 1 тыс. рублей.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»