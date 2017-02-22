Ильдар Дадин планирует покинуть Россию после освобождения

Освобожденный Верховным судом Ильдар Дадин может уехать за границу. Об этом «Фонтанке» 22 февраля сообщила его супруга.

По словам Анастасии Зотовой, возможность эмиграции в первую очередь рассматривает она.

«За время судебного процесса я поняла, что Россия не является правовым государством, в нашей нише находятся Ирак и Турция, – пояснила женщина. – Человека ни за что продержали в тюрьме больше двух лет, а суды игнорировали очевидные процессуальные нарушения. Я бы уехала из России, чтобы Ильдара больше не сажали. Но не знаю, согласится ли он».

Дадин может быть освобожден из ИК-5 в Рубцовске Алтайского края в ближайшие дни. Возможно, в процедуру вмешается формальность в виде праздничных и выходных дней, и активист выйдет на свободу в понедельник, 27 февраля, предположила Зотова.

22 февраля президиум Верховного суда отменил приговор Дадину за неоднократное нарушение правил митингов и шествий. Следственный комитет незаконно привлек активиста к уголовной ответственности зимой 2015 года.