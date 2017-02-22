Шойгу: 96% ядерных установок РФ готовы к немедленному пуску

Почти все – 96% – ядерных установок России готовы к немедленному пуску. Об этом на выступлении в Госдуме заявил 22 февраля министр обороны Сергей Шойгу, передает корреспондент РБК.

Как подчеркнул министр, «стратегические ядерные силы России поддерживаются на уровне, гарантирующем решение задач ядерного сдерживания», передает корреспондент РБК. В ракетных войсках стратегического назначения в состоянии боеготовности находятся «99% пусковых установок, из них 96% в постоянной готовности к немедленному пуску», сказал Шойгу.

В целом оснащенность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) современным оружием составляет 62%, отметил министр.