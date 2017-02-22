Магазин алтайских продуктов «Флавотека» открывается в Петербурге

Салон-магазин продуктов для здоровья «Флавотека» открывается в ТРК «Лето» 5 марта. В нем будет в полном ассортименте представлена натуральная продукция для здоровья и красоты из Алтайского края по ценам завода-изготовителя ООО «Сашера-Мед».

В 2010 году в предгорье Алтайских гор было создано предприятие «Сашера-Мед», которое поставило перед собой задачу — обеспечить жителей нашей и других стран целебными продуктами, которые создала богатая природа Горного Алтая.

И сейчас ООО «Сашера-Мед» выпускает натуральные средства, абсолютно лишенные химических ингредиентов – их пользу для здоровья трудно переоценить. Для средств от «Сашера-Мед» вручную собирают природное сырье в периоды его наибольшей активности в горах и лугах самого экологически чистого региона страны. Специалисты – геологи, биологи – прямо на месте заготовки с помощью специального оборудования определяют подлинность, наличие примесей — если они выявляются, то продукция даже не доставляется на производство. Затем заготовленные дары алтайской природы проходят тщательный контроль по показателям качества и безопасности уже на предприятии.

Главное направление компании – разработка оздоровительной продукции натурального растительного происхождения. Изобилие красивых и ярких продуктов питания, косметики, средств для ухода, а также стимуляторов для активной жизнедеятельности привели к тому, что иммунная система человека не успевает адаптироваться к меняющимся условиям существования. Мы болеем, не сопротивляемся ни ОРВИ, ни гриппу и при первых симптомах болезни бежим за синтетическими лекарствами в аптеку. Новая культура заботы о здоровье, распространившаяся в России недавно, но уже десятилетия господствующая за рубежом, предлагает отказ от сильнодействующей синтетики. Основное правило здорового образа жизни – создание условий, при которых организм сам может справиться с любой болезнью. Для этого важно не загонять собственный иммунитет в угол. И чтобы этого не происходило, необходимо ежедневно употреблять здоровые продукты, а не просто продукты, удовлетворяющие голод. Теперь их можно будет приобрести и в Петербурге — в салоне-магазине вкусной, полезной, а главное, натуральной продукции для здоровья «Флавотека» в ТРК «Лето».

В нем представлены только натуральные продукты и средства для поддержания иммунитета и обменных процессов, а с остальными «внешними врагами» организм справится сам. При ежедневном употреблении любого продукта «Сашера-Мед» иммунитет начинает работать как настоящий защитник организма, заставляя организм включать собственные силы выздоровления и борьбы с недугами, обеспечивает долголетие, устраняя возрастные изменения организма.

В ассортименте «Флавотеки» – более 170 наименований, среди которых запатентованный «Секрет бобра» – продукт-победитель многих выставок, а также чаи, состоящие из сбора ароматных горных трав, знаменитые сибирские продукты, такие как «Лиственница» и «Живица», в сочетании с наполнителями – высокоэффективные, мощные биологические факторы для поддержания сил и хорошего самочувствия. Девушкам и женщинам предлагается серия элитных кремов «Сашель», состав которых помогает самой природе заботиться о здоровье и красоте.

С полезной и здоровой продукцией «Сашера-Мед» давно уже знакомы в Киргизии, Казахстане, Украине, Азербайджане, а также в 45 городах России. Теперь и петербуржцы получают возможность приобрести природные сокровища Алтая.

Цены на предлагаемую продукцию вполне доступны каждому: продукция поступает в магазин непосредственно от завода-изготовителя ООО «Сашера-Мед». Более того, в магазине постоянно действует персональная система скидок, проводятся разнообразные акции.

ООО «Сашера-Мед» чтит алтайские традиции и приумножает накопленный опыт за счет постоянной готовности к экспериментам и внедрению инновационных технологий. Производственная база ООО «Сашера-Мед» включает полный цикл производства, на котором работают высококвалифицированные специалисты. Современная система контроля качества позволяет постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию.