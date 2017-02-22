Дочь Сергея Лаврова: Мне по жизни мало кто помогал

Дочь министра иностранных дел Лаврова дала первое интервью — ранее она не общалась с прессой. В разговоре с корреспондентом журнала Marie Claire Екатерина Винокурова рассказала о жизни в России, работе и уроках, полученных от родителей.

О единственном ребенке главного дипломата России ходит много слухов. Якобы 33-летняя Екатерина живет в США и плохо говорит по-русски, в то время как ее отец, Сергей Лавров, отстаивает на международной арене патриотические ценности. Все домыслы Екатерина Винокурова аккуратно разбила в глянцевом интервью.

Дочь главы МИДа подтвердила, что прожила в Америке 17 лет, пока Лавров служил полпредом России при ООН. Училась в Колумбийском университете политологии. Потом – год учебы в Лондонской школе экономики. Но уже десять лет назад Винокурова вернулась в Москву. Год проработала в пресс-службе нефтегазовой компании, а затем перешла в сферу арт-бизнеса: сначала была в московском представительстве лондонской арт-галереи Haunch of Venison, потом шесть лет являлась сотрудницей российского представительства Christie’s, где прошла путь до директора. Сейчас совладелец компании Smart Art, занимающейся продвижением современных российских художников. Замужем. Имеет двоих детей.

«Мы объясняем коллекционерам значимость произведения, рассказываем о ценообразовании и помогаем приобрести (картины. — Прим. ред). Наша задача – способствовать формированию рынка современного искусства путем популяризации молодых художников», – рассказала Винокурова.

При этом после рождения детей, которым сейчас 3 и 6 лет, она, по собственному признанию, забросила светскую жизнь: «На данный момент для меня семья и дети – номер один. Еще для меня очень важен спорт – я занимаюсь им пять-шесть раз в неделю».

Не обошлось интервью без вопросов о Сергее Лаврове и том, помогает ли известность родителя в жизни.

«Я никогда не скрывала, кто мой отец. Но я практически никогда об этом не говорю. И всем, кто меня знает, известно, что мне по жизни мало кто помогал. Безусловно, главной помощью было то образование, которое мне дали», – аккуратно ответила дочь главы МИД РФ.

«Я люблю альфа-мужчин, с сильным характером, – добавила она и рассказала о своем муже. – Иногда, конечно, чуть-чуть от этого страдаю, потому что ухожу на второй план, а его решение – закон. Но я готова с этим мириться, потому что он у нас в семье лидер. Мой папа у нас тоже всегда был главный».

Говоря о самом важном уроке, данном ей отцом, Екатерина оказалась лаконична: «Уверенность в себе. Я – единственный ребенок, и мне всегда говорили: ты должна рассчитывать на свои силы, ты должна достигать...».