На Петергофском шоссе разбился грузовик
Серьезное ДТП произошло 22 февраля на Петергофском шоссе.
По словам очевидцев, грузовая «ГАЗель» врезалась в автобус, есть пострадавший.
Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».
Серьезное ДТП произошло 22 февраля на Петергофском шоссе.
По словам очевидцев, грузовая «ГАЗель» врезалась в автобус, есть пострадавший.
Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».
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