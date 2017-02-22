Суд подтвердил правоту УФАС по рекламе в метро

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил правомерность решения, вынесенного петербургским УФАС в отношении ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР). Как сообщает 22 февраля пресс-служба антимонопольного ведомства, такое решение было вынесено 21 февраля 2017 года.

Напомним, в декабре прошлого года УФАС признало обоснованной жалобу ЗАО «Волгобалт Медиа» на действия ГЦРР при проведении торгов на размещение рекламы в метро. Согласно условиям конкурса, принять участие в нем могли только компании с опытом работы в метрополитенах России, что, по мнению заявителя, ограничивало конкуренцию.

УФАС признало претензию обоснованной, после чего ГЦРР исполнил предписание, убрав из документации данное требование. Торги в итоге не состоялись, и УФАС заключило договор с единственным участником – компанией «Метроном».

Однако, по мнению УФАС, в том числе благодаря его предписанию участник конкурса увеличил цену до 2,6 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше первоначальной.