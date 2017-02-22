"Роскачество" заявило о превосходстве российских шпрот над латвийскими

АНО "Роскачество" накануне Дня защитника Отечества и 8 Марта провело экспертизу представленных в российских магазинах консервированных шпрот. Результаты, обнародованные 22 февраля, оказались весьма оптимистичными.

"Все представленные образцы оказались безопасными, а в России имеются шпроты по-настоящему высокого качества, которые превзошли даже хваленые латвийские", – говорится в выводах к экспертизе.

Также экспертам не удалось найти ни в одном из образцов самых популярных у россиян марок шпрот канцерогенов и пестицидов.

Всего экспертизе по 35 показателям качества и безопасности подверглась продукция 20 торговых марок (17 российских, две литовских и одна латвийская), чья стоимость в розничной торговле составляла от 48 до 250 рублей за банку. Товаром повышенного качества признаны консервы под марками "Знак качества" (Псковская обл., г. Великие Луки) и "Рыбное меню" (Калининградская область, г. Пионерский).

Качественными товарами признаны консервированные шпроты под марками "Каждый день", "Либава", Gold Fish, "ДальмореПродукт", "Старая Рига". В образцах "Главпродукт", "Пелагус", "Шпроты Балтики", FINE LIFE и "5 Морей" обнаружилась неравномерная калибровка рыбных тушек. Шпроты под торговыми марками "Барс" и "Вкусные консервы" отметились наличием осадка в масле, кроме того в литовских "Вкусных консервах" вместо заявленной кильки была обнаружена атлантическая сельдь. В продукции под торговыми марками "Беринг", "Вкусные консервы", "Морская радуга", "Русский рыбный мир" и Stella maris соотношение массы рыбы к общей массе товара не соответствует требованиям ГОСТа.

Автономная некоммерческая организация "Роскачество" была учреждена правительством РФ в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов.