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22.02.2017 14:30
Спецкор: Президент Исландии может запретить всю пиццу в стране
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон. Фото с сайта Twitter.com

Спецкор: Президент Исландии может запретить всю пиццу в стране

Президенту Исландии пришлось объясняться в "Фейсбуке" после его заявления о том, что он, если бы мог, запретил бы пиццу с ананасом. О том, почему эта история так зацепила жителей острова, и как объяснил исландцам свою нелюбовь к ананасовой пицце их президент, рассказывает корреспондент "Фонтанки" Андрей Меньшенин.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон шокировал общественность, заявив, что ананасам в пицце не место. «Я бы вообще запретил делать пиццу с ананасом», – заявил президент. Между тем ананас — один из самых популярных топингов для пиццы в Исландии. И по популярности может соперничать с Йоуханнессоном, рейтинг которого — 97%. 

Наш спецкор в Исландии Андрей Меньшенин лично знаком и с президентом, и с пиццей, так что может оценить шансы обоих в борьбе за народную поддержку.

"Мне нравятся ананасы, только не на пицце, — написал Гвюдни Йоуханнессон на своей странице в "Фейсбуке", — Но у меня нет полномочий, чтобы принимать законы, которые помешали бы людям добавлять ананасы в пиццу. И я рад, что это так. Президенты не должны обладать неограниченной властью. Я не хотел бы занимать этот пост, если бы мог запрещать все, что мне не нравится. Я не хотел бы жить в такой стране. Что касается пиццы, рекомендую морепродукты", – уточнил исландский президент.

Напомним, что Гвюдни Йоуханнессон стал президентом Исландии в июне 2016 года. 

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