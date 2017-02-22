Спецкор: Президент Исландии может запретить всю пиццу в стране

22.02.2017 14:30

Президенту Исландии пришлось объясняться в "Фейсбуке" после его заявления о том, что он, если бы мог, запретил бы пиццу с ананасом. О том, почему эта история так зацепила жителей острова, и как объяснил исландцам свою нелюбовь к ананасовой пицце их президент, рассказывает корреспондент "Фонтанки" Андрей Меньшенин.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон шокировал общественность, заявив, что ананасам в пицце не место. «Я бы вообще запретил делать пиццу с ананасом», – заявил президент. Между тем ананас — один из самых популярных топингов для пиццы в Исландии. И по популярности может соперничать с Йоуханнессоном, рейтинг которого — 97%.

Наш спецкор в Исландии Андрей Меньшенин лично знаком и с президентом, и с пиццей, так что может оценить шансы обоих в борьбе за народную поддержку.

"Мне нравятся ананасы, только не на пицце, — написал Гвюдни Йоуханнессон на своей странице в "Фейсбуке", — Но у меня нет полномочий, чтобы принимать законы, которые помешали бы людям добавлять ананасы в пиццу. И я рад, что это так. Президенты не должны обладать неограниченной властью. Я не хотел бы занимать этот пост, если бы мог запрещать все, что мне не нравится. Я не хотел бы жить в такой стране. Что касается пиццы, рекомендую морепродукты", – уточнил исландский президент.

Напомним, что Гвюдни Йоуханнессон стал президентом Исландии в июне 2016 года.

Аудиоподкаст эфира:

play stop mute max volume repeat скачать Фонтанка.Офис Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Подписывайтесь на канал [Фонтанки.Офис] в Телеграме и получайте ссылки на самые интересные наши эфиры и их текстовые версии.