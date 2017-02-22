Еще
13:50 22.02.2017
Пришлите свою новость!
13:42
Финский 18-летний нападающий Лайне бьет снайперские рекорды НХЛ
13:39
Бизнес-центр у Гренадерского моста продан за 550 млн рублей
13:29
Ильдар Дадин планирует покинуть Россию после освобождения
13:19
Шойгу: 96% ядерных установок РФ готовы к немедленному пуску
13:11
На Петергофском шоссе разбился грузовик
13:11
Дочь Сергея Лаврова: Мне по жизни мало кто помогал
13:05
Суд подтвердил правоту УФАС по рекламе в метро
13:02
"Роскачество" заявило о превосходстве российских шпрот над латвийскими
13:00
Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России
12:58
Владимир Мединский констатировал «театральный бум»
12:52
На выходных Петербург ждут погодные "качели"
12:47
На заседание ЗакСа Ленобласти принесли картонного депутата
12:41
СПбГУ открестился от поддержки передачи Исаакия РПЦ
12:40
Мединский: О слиянии РГБ и РНБ речи не идет
12:37
Мединский: К вопросу об Исаакии надо подходить осмотрительно
12:34
«Газпром нефть» показала беспрецедентный рост чистой прибыли по итогам года
12:28
В Калининском районе школьник из «группы смерти» попал в реанимацию
12:23
КНДР потребовала "немедленно отпустить" подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама
12:17
Путин определил кандидатов по своей квоте в состав Общественной палаты
12:11
В морг с телом брата Ким Чен Ына попытались проникнуть неизвестные
12:04
Госстройнадзор разрешил эксплуатацию 10 новых корпусов «Главстрой-СПб»
12:01
Верховный суд освободил Ильдара Дадина
11:59
Для россиян упростят режим въезда в Армению
11:58
В финском зоопарке волк напал на мальчика
11:49
Генпрокуратура просит Верховный суд освободить Ильдара Дадина
11:40
Армения прокомментировала появление у нее комплексов «Искандер»
11:33
"Единая Россия" в Ленобласти отказалась заниматься проститутками
11:25
ЗВО: Раненый лужский солдат сам виноват
11:19
Главный архитектор Москвы пообещал спасти «ценные пятиэтажки»
11:14
Госдума дважды отклонила поправки Минздрава о принудительном лечении пьяных водителей
11:11
В МИДе недоумевают, зачем понадобились токсикологические анализы после смерти Чуркина
11:07
ЗакС переименовал МО "Парнас", избавив его от колбасных и оппозиционных ассоциаций
10:58
Городской парламент проголосовал за создание "депутатских гайд-парков"
10:50
Смольный добился возбуждения шести уголовных дел в отношении арендаторов-неплательщиков
10:45
Несколько машин подбили на Индустриальном
10:43
Петербуржец выплатил приставам полмиллиона прямо на дороге
10:37
Обвиняемый по делу о лечении «мертвых душ» в ИЭМ намерен отказаться от своих показаний
10:31
Водоканал: Сроки реконструкции ГВС не меняются
10:21
Иран закупит 12 самолетов Sukhoi Superjet
10:15
Читатели «Фонтанки» вновь помогли пожилым петербуржцам
10:07
"Квадрат": Покупатель жилья пошел в Мурино за комфортом
09:57
Сирийские саперы приступили к разминированию Алеппо
09:49
Ракета «Союз-У» в последний раз стартовала с Байконура
09:41
Под Лугой спасают срочника с огнестрельным ранением в голову
09:33
Петербурженка оказалась вне закона за секс со школьником
09:25
В Москве задержали объявленного в розыск в Петербурге иностранца
09:17
Мигранта обстреляли из «БМВ» на Дальневосточном
09:09
Петербургская полиция поймала главаря шайки, похищавшей «ГАЗели»
09:01
СМИ: Минфин рассматривает вопрос о повышении ставки НДФЛ
08:53
Минобороны отказалось от закупки SSJ-100 в качестве замены устаревших «тушек»
08:45
Двух петербуржцев подозревают в развращении школьника
08:37
Петербурженку избили и похитили в Калининском районе
08:29
Опрос: Мнение американцев о России и Путине улучшилось
08:21
На статую Свободы повесили плакат "Беженцы, добро пожаловать"
08:13
СМИ: Прокуратура добивается нового уголовного дела против главы "Почты России"
08:05
Украина предложила лишить Москву права вето в Совбезе ООН
01:27
«Санкт-Петербург Арену» протестируют рок-н-роллом
01:14
«Громыка» покажет психоделический твист
00:47
На Украине опровергли информацию о поставках военной продукции в Россию
00:40
Президента Эквадора выберут во втором туре
00:32
Президент Сербии наградил Чуркина
00:20
На Беринга бьет фонтан холодной воды
00:13
Биржи США закрылись рекордом
00:05
Администрация Трампа пересмотрит все торговые соглашения США
21/02
ЗакС Петербурга купит видеокамеру за 2 млн рублей
21/02
Опрос: Меркель пока опережает Шульца
21/02
Пресс-секретарь президента США: Трамп намерен заключить сделку с Россией
21/02
В Бокситогорске 1000 человек остались без отопления
21/02
На Урал отправили 16 новых вертолётов для поиска и спасения космонавтов
21/02
Цены на нефть растут
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
22.02.2017 12:52

На выходных Петербург ждут погодные "качели"

Колебание температуры воздуха – от плюса в минус и обратно — ожидается в ближайшие два дня в Петербурге. Это приведет к образованию гололеда на дорогах и тротуарах. А в ночь на 23 февраля город еще и накроет метель.

По данным Гидрометцентра, в Петербурге в четверг, 23 февраля, ночью местами ожидается метель при -5...-7 градусах, днем – мокрый снег и повышение температуры до одного градуса тепла. В пятницу, 24 февраля, в Северной столице небольшой снег, ночью -3...-5 градусов, днем -1...-3 градуса.

На выходных уже не потеплеет: 25 февраля в Петербурге ждут снег и мороз до -3. А в воскресенье, 26 февраля, прогнозируется ночью до -7, а днем до -2 и небольшой снегопад в течение суток.

Напомним, что зима 2016-2017 годов «отметилась» температурными качелями: столбик термометра постоянно то чуть выше ноля, то чуть ниже.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
22.02.2017 10:07

Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты

Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
Tele2
21.02.2017 17:52

Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO

Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56

«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию

Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Суд подтвердил правоту УФАС по рекламе в метро
На выходных Петербург ждут погодные "качели"
СПбГУ открестился от поддержки передачи Исаакия РПЦ
Мединский: К вопросу об Исаакии надо подходить осмотрительно
Петербуржец выплатил приставам полмиллиона прямо на дороге
Водоканал: Сроки реконструкции ГВС не меняются
ЗакС Петербурга купит видеокамеру за 2 млн рублей
Смольный: Получение новой лицензии для полигона «Красный Бор» займет год
Водоканал отменил конкурс на реконструкцию Главной водопроводной станции
На правом берегу канала Грибоедова начнутся реставрационные работы
Петербургский транспорт ставят на путь Москвы
ЗСД станет бесплатным, но есть одно условие
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
«Не возвышайте стены между людьми»
За машинами на газонах приедут с фоторужьем
Суверенная демократия в отдельно взятом доме
Новая Боткинская больница - мерседес среди жигулей, который не могут завести
Что не нужно государству
Биржу подвел торф
Петербургский трамвай становится частным
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером

СКА повел в серии с «Витязем»

Погоня со стрельбой в центре Петербурга – глазами ДПС

Нобелиат Орхан Памук в Петербурге: "Политическое давление сильно. Я не хочу молчать"

"ДТП и ЧП"

На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины

В Карповку рухнул автомобиль

Новости компаний
Tele2
22.02.2017 10:07
Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты
Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
КЕЙ
21.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал о трендах развития ТВ
Цифровой ритейлер КЕЙ проанализировал ключевые тенденции на рынке телевизоров и рассказал, какие новинки ждать в 2017 году.
Инвестиционная Академия
20.02.2017 11:55
Инвестируем с умом
Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
ТРК «Сити Молл»
17.02.2017 18:30
Ярмарки в торговых центрах: «Уйма всякого добра, всякой всячины»
Слово «ярмарка» способно вызвать массу разноплановых ассоциаций. Однако, в отличие от понятия «базар», ярмарка – всегда позитивная картинка, навевающая мысли о народных гуляниях, подарках и веселье
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Победа»
15.02.2017 15:21
«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32
Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина
По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.