На выходных Петербург ждут погодные "качели"

Колебание температуры воздуха – от плюса в минус и обратно — ожидается в ближайшие два дня в Петербурге. Это приведет к образованию гололеда на дорогах и тротуарах. А в ночь на 23 февраля город еще и накроет метель.

По данным Гидрометцентра, в Петербурге в четверг, 23 февраля, ночью местами ожидается метель при -5...-7 градусах, днем – мокрый снег и повышение температуры до одного градуса тепла. В пятницу, 24 февраля, в Северной столице небольшой снег, ночью -3...-5 градусов, днем -1...-3 градуса.

На выходных уже не потеплеет: 25 февраля в Петербурге ждут снег и мороз до -3. А в воскресенье, 26 февраля, прогнозируется ночью до -7, а днем до -2 и небольшой снегопад в течение суток.

Напомним, что зима 2016-2017 годов «отметилась» температурными качелями: столбик термометра постоянно то чуть выше ноля, то чуть ниже.