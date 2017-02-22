Мединский: К вопросу об Исаакии надо подходить осмотрительно

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что к форме управления Исаакиевским собором необходимо подходить осмотрительно, с учетом интересов граждан.

"Что касается форм управления Исаакиевским собором, то, в частности, Российская империя подходила к этому делу достаточно комплексно. Существовали даже целые светско-церковные советы по управлению. Надо подойти к этому вопросу осмотрительно, в интересах граждан", — выразил уверенность министр в Общественной палате в среду, 22 февраля.

Он отметил важность того, чтобы при передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви "возможность для посещения собора не сузилась, а расширилась".

"Чтобы музейные фонды, хранящиеся в соборе, были сохранены, и оставались все необходимые условия для поддержания собора на должном уровне, сохранности коллекций", — сказал министр.