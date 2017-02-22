Мединский: К вопросу об Исаакии надо подходить осмотрительно
Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что к форме управления Исаакиевским собором необходимо подходить осмотрительно, с учетом интересов граждан.
"Что касается форм управления Исаакиевским собором, то, в частности, Российская империя подходила к этому делу достаточно комплексно. Существовали даже целые светско-церковные советы по управлению. Надо подойти к этому вопросу осмотрительно, в интересах граждан", — выразил уверенность министр в Общественной палате в среду, 22 февраля.
Он отметил важность того, чтобы при передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви "возможность для посещения собора не сузилась, а расширилась".
"Чтобы музейные фонды, хранящиеся в соборе, были сохранены, и оставались все необходимые условия для поддержания собора на должном уровне, сохранности коллекций", — сказал министр.
Источник: Интерфакс
Справка:
17 февраля все ведущие федеральные СМИ сообщили, что решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Путиным и руководством страны.
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». По плану Смольного, храм переходит в безвозмездное пользование Церкви на 49 лет.
Городские депутаты попытались через суд оспорить передачу Исаакия, но суд не принял иск к рассмотрению.
Тем временем ректоры петербургских вузов подписали обращение к губернатору, в котором попросили передать собор Церкви к Пасхе, то есть к 16 апреля.
Акции за сохранение музея прошли 28 января. По разным данным, на Марсово поле вышло от двух до пяти тысяч человек.
В поддержку передачи собора Церкви выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Крестный ход, состоявшийся по его инициативе 12 февраля, собрал несколько сотен человек. В тот же день противники передачи собора окружили Исаакий тройным живым кольцом.