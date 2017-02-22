«Газпром нефть» показала беспрецедентный рост чистой прибыли по итогам года

Нефтяная компания «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) 22 февраля раскрыла годовую финансовую отчетность. Чистая прибыль по итогам 2016 года выросла на 82,5% процента и составила 200 миллиардов рублей.

По данным компании, скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) в минувшем году выросла до 456 миллиардов рублей, рост по сравнению с 2015 годом — 12,7%.

По итогам 2016 года объем добычи углеводородов «Газпром нефтью» увеличился до 86,20 млн тонн нефтяного эквивалента (рост 8,2 % к 2015 году). На рост повлияли арктические проекты «Газпром нефти»: это Новопортовское (одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа) и Приразломное месторождения (единственное месторождение на шельфе российской Арктики, расположено в Печорском море). Также в 2016 году компания приступила к полномасштабной разработке заполярного Восточно-Мессояхского месторождения. Напомним, на конец 2015 года доказанные запасы углеводородов «Газпром нефти» оценивались в 1,52 млрд тонн н.э.

Объем реализации нефтепродуктов через собственную розничную сеть вырос в 2016 году на 2,9% по сравнению с 2015 годом. Через АЗС «Газпром нефть» компания реализовала 10,45 млн тонн нефтепродуктов. Общий объем переработки на НПЗ «Газпром нефти» и перерабатывающих активах совместных предприятий по итогам года составил 41,89 млн тонн сырья.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков назвал финансовые результаты компании по итогам 2016 года «наглядным подтверждением устойчивого развития бизнеса «Газпром нефти»».

Напомним, в структуру «Газпром нефти» (компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге) входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Основные регионы присутствия нефтяной компании – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Мажоритарным акционером «Газпром нефти» является ПАО «Газпром», которому принадлежит более 95 процентов.