В Калининском районе школьник из «группы смерти» попал в реанимацию

В Петербурге спасают очередного подростка, вступившего в «группу смерти». Вечером 21 февраля его доставили в больницу с сильным отравлением. Полиция уже опросила его одноклассницу, которая по Сети последней общалась с юношей. Она и рассказала оперативникам о том, что случилось.

По информации «Фонтанки», около 21:00 21 февраля полицейские Калининского района получили телефонограмму из Детской больницы №5 на Бухарестской улице, что с проспекта Науки медикам по скорой доставили подростка с сильнейшим отравлением.

Сотрудником 6 отдела полиции была опрошена мать школьника. Она рассказала, что когда вернулась домой вечером 21 февраля, то застала 15-летнего сына лежащим на полу без сознания. После того, как женщина вызвала скорую, она осмотрела квартиру и увидела, что их домашняя аптечка открыта. Когда же оперативник уголовного розыска посетил квартиру пострадавшего, при осмотре компьютера он увидел, что восьмиклассник последний раз общался со своей одноклассницей по имени Настя.

Сотрудники уголовного розыска опросили учащуюся его класса. Как стало известно «Фонтанке», девушка сразу же рассказала, что действительно около 18 часов 21 февраля общалась по социальной сети со своим товарищем из школы, а тот ей говорил, что он состоит в «группе смерти» и ему подошел какой-то срок. Школьница пыталась уговорить знакомого, но, как теперь понятно, ей этого не удалось.

Сам же доставленный в детскую больницу молодой человек на полдень 21 февраля находится в реанимации, и врачи пока не разрешают полицейским его опрашивать. Данный материал проверки направлен в Следственный комитет Калининского района, где по процедуре будет возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства.

«Фонтанка» поговорила с полицейскими Калининского района. «Мы вообще не понимаем, что с детьми происходит и откуда эта «группа» взялась», – честно прокомментировал нам собеседник.

Подчеркнем, что только за последние дни «Фонтанка» и 47news публиковали ряд новостей, касающихся этой проблемы. Так, после призывов в «группах смерти» 14 февраля в городе Кириши 10-летняя девочка была найдена возле 14-этажного дома, на верхнем этаже остались ее рюкзак и куртка. Подросток получил серьезные травмы, несколько дней она провела в коме, но усилиями врачей её удалось вывести из этого состояния.

А 19 февраля в Петербурге 16-летний юноша разбился возле дома на улице Савушкина. Перед падением он снял верхнюю одежду, что напоминает стереотип поведения участников «групп смерти». Накануне парень отмечал свой день рождения – шестнадцатилетие, которое фактически было во вторник, 14 февраля. Вечером 18 февраля он вернулся домой пьяным, что стало причиной ссоры с родителями.

20 февраля в городе Никольское Тосненского района Ленобласти 12-летняя школьница была найдена возле 16-этажного дома. По предварительным данным, девочка была найдена под окном квартиры, где жила с матерью. Та ушла на работу незадолго до этого.

Дверь в квартиру была заперта, внутри был обнаружен штатив и установленная на нем веб-камера, в компьютере были найдены упоминания «групп смерти». Возможно, происходящее школьница транслировала в Интернет.

Что касается реакции правоохранительных органов, то 16 ноября 2016 года в Московской области задержали и доставили в Петербург 21-летнего Филиппа Будейкина, известного в соцсетях как Лис. Ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства в форме подстрекательства.

Следствие полагает, что Будейкин создал виртуальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте», несовершеннолетние пользователи которого после инициации погибали. В деле значатся пятнадцать смертей.

А недавно «Фонтанка» сообщила, что в связи с массовостью этого явления к ситуации уже подключены оперативники ФСБ.