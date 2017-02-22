Еще
13:51 22.02.2017
Пришлите свою новость!
13:42
Финский 18-летний нападающий Лайне бьет снайперские рекорды НХЛ
13:39
Бизнес-центр у Гренадерского моста продан за 550 млн рублей
13:29
Ильдар Дадин планирует покинуть Россию после освобождения
13:19
Шойгу: 96% ядерных установок РФ готовы к немедленному пуску
13:11
На Петергофском шоссе разбился грузовик
13:11
Дочь Сергея Лаврова: Мне по жизни мало кто помогал
13:05
Суд подтвердил правоту УФАС по рекламе в метро
13:02
"Роскачество" заявило о превосходстве российских шпрот над латвийскими
13:00
Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России
12:58
Владимир Мединский констатировал «театральный бум»
12:52
На выходных Петербург ждут погодные "качели"
12:47
На заседание ЗакСа Ленобласти принесли картонного депутата
12:41
СПбГУ открестился от поддержки передачи Исаакия РПЦ
12:40
Мединский: О слиянии РГБ и РНБ речи не идет
12:37
Мединский: К вопросу об Исаакии надо подходить осмотрительно
12:34
«Газпром нефть» показала беспрецедентный рост чистой прибыли по итогам года
12:28
В Калининском районе школьник из «группы смерти» попал в реанимацию
12:23
КНДР потребовала "немедленно отпустить" подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама
12:17
Путин определил кандидатов по своей квоте в состав Общественной палаты
12:11
В морг с телом брата Ким Чен Ына попытались проникнуть неизвестные
12:04
Госстройнадзор разрешил эксплуатацию 10 новых корпусов «Главстрой-СПб»
12:01
Верховный суд освободил Ильдара Дадина
11:59
Для россиян упростят режим въезда в Армению
11:58
В финском зоопарке волк напал на мальчика
11:49
Генпрокуратура просит Верховный суд освободить Ильдара Дадина
11:40
Армения прокомментировала появление у нее комплексов «Искандер»
11:33
"Единая Россия" в Ленобласти отказалась заниматься проститутками
11:25
ЗВО: Раненый лужский солдат сам виноват
11:19
Главный архитектор Москвы пообещал спасти «ценные пятиэтажки»
11:14
Госдума дважды отклонила поправки Минздрава о принудительном лечении пьяных водителей
11:11
В МИДе недоумевают, зачем понадобились токсикологические анализы после смерти Чуркина
11:07
ЗакС переименовал МО "Парнас", избавив его от колбасных и оппозиционных ассоциаций
10:58
Городской парламент проголосовал за создание "депутатских гайд-парков"
10:50
Смольный добился возбуждения шести уголовных дел в отношении арендаторов-неплательщиков
10:45
Несколько машин подбили на Индустриальном
10:43
Петербуржец выплатил приставам полмиллиона прямо на дороге
10:37
Обвиняемый по делу о лечении «мертвых душ» в ИЭМ намерен отказаться от своих показаний
10:31
Водоканал: Сроки реконструкции ГВС не меняются
10:21
Иран закупит 12 самолетов Sukhoi Superjet
10:15
Читатели «Фонтанки» вновь помогли пожилым петербуржцам
10:07
"Квадрат": Покупатель жилья пошел в Мурино за комфортом
09:57
Сирийские саперы приступили к разминированию Алеппо
09:49
Ракета «Союз-У» в последний раз стартовала с Байконура
09:41
Под Лугой спасают срочника с огнестрельным ранением в голову
09:33
Петербурженка оказалась вне закона за секс со школьником
09:25
В Москве задержали объявленного в розыск в Петербурге иностранца
09:17
Мигранта обстреляли из «БМВ» на Дальневосточном
09:09
Петербургская полиция поймала главаря шайки, похищавшей «ГАЗели»
09:01
СМИ: Минфин рассматривает вопрос о повышении ставки НДФЛ
08:53
Минобороны отказалось от закупки SSJ-100 в качестве замены устаревших «тушек»
08:45
Двух петербуржцев подозревают в развращении школьника
08:37
Петербурженку избили и похитили в Калининском районе
08:29
Опрос: Мнение американцев о России и Путине улучшилось
08:21
На статую Свободы повесили плакат "Беженцы, добро пожаловать"
08:13
СМИ: Прокуратура добивается нового уголовного дела против главы "Почты России"
08:05
Украина предложила лишить Москву права вето в Совбезе ООН
01:27
«Санкт-Петербург Арену» протестируют рок-н-роллом
01:14
«Громыка» покажет психоделический твист
00:47
На Украине опровергли информацию о поставках военной продукции в Россию
00:40
Президента Эквадора выберут во втором туре
00:32
Президент Сербии наградил Чуркина
00:20
На Беринга бьет фонтан холодной воды
00:13
Биржи США закрылись рекордом
00:05
Администрация Трампа пересмотрит все торговые соглашения США
21/02
ЗакС Петербурга купит видеокамеру за 2 млн рублей
21/02
Опрос: Меркель пока опережает Шульца
21/02
Пресс-секретарь президента США: Трамп намерен заключить сделку с Россией
21/02
В Бокситогорске 1000 человек остались без отопления
21/02
На Урал отправили 16 новых вертолётов для поиска и спасения космонавтов
21/02
Цены на нефть растут
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
22.02.2017 12:28
11 Комментариев

В Калининском районе школьник из «группы смерти» попал в реанимацию

В Петербурге спасают очередного подростка, вступившего в «группу смерти». Вечером 21 февраля его доставили в больницу с сильным отравлением. Полиция уже опросила его одноклассницу, которая по Сети последней общалась с юношей. Она и рассказала оперативникам о том, что случилось.

По информации «Фонтанки», около 21:00 21 февраля полицейские Калининского района получили телефонограмму из Детской больницы №5 на Бухарестской улице, что с проспекта Науки медикам по скорой доставили подростка с сильнейшим отравлением. 

Сотрудником 6 отдела полиции была опрошена мать школьника. Она рассказала, что когда вернулась домой вечером 21 февраля, то застала 15-летнего сына лежащим на полу без сознания. После того, как женщина вызвала скорую, она осмотрела квартиру и увидела, что их домашняя аптечка открыта. Когда же оперативник уголовного розыска посетил квартиру пострадавшего, при осмотре компьютера он увидел, что восьмиклассник последний раз общался со своей одноклассницей по имени Настя.

Сотрудники уголовного розыска опросили учащуюся его класса. Как стало известно «Фонтанке», девушка сразу же рассказала, что действительно около 18 часов 21 февраля общалась по социальной сети со своим товарищем из школы, а тот ей говорил, что он состоит в «группе смерти» и ему подошел какой-то срок. Школьница пыталась уговорить знакомого, но, как теперь понятно, ей этого не удалось.

Сам же доставленный в детскую больницу молодой человек на полдень 21 февраля находится в реанимации, и врачи пока не разрешают полицейским его опрашивать. Данный материал проверки направлен в Следственный комитет Калининского района, где по процедуре будет возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства.

«Фонтанка» поговорила с полицейскими Калининского района. «Мы вообще не понимаем, что с детьми происходит и откуда эта «группа» взялась», – честно прокомментировал нам собеседник.

Подчеркнем, что только за последние дни «Фонтанка» и 47news публиковали ряд новостей, касающихся этой проблемы. Так, после призывов в «группах смерти» 14 февраля в городе Кириши 10-летняя девочка была найдена возле 14-этажного дома, на верхнем этаже остались ее рюкзак и куртка. Подросток получил серьезные травмы, несколько дней она провела в коме, но усилиями врачей её удалось вывести из этого состояния.

А 19 февраля в Петербурге 16-летний юноша разбился возле дома на улице Савушкина. Перед падением он снял верхнюю одежду, что напоминает стереотип поведения участников «групп смерти». Накануне парень отмечал свой день рождения – шестнадцатилетие, которое фактически было во вторник, 14 февраля. Вечером 18 февраля он вернулся домой пьяным, что стало причиной ссоры с родителями.

20 февраля в городе Никольское Тосненского района Ленобласти 12-летняя школьница была найдена возле 16-этажного дома. По предварительным данным, девочка была найдена под окном квартиры, где жила с матерью. Та ушла на работу незадолго до этого.

Дверь в квартиру была заперта, внутри был обнаружен штатив и установленная на нем веб-камера, в компьютере были найдены упоминания «групп смерти». Возможно, происходящее школьница транслировала в Интернет.

Что касается реакции правоохранительных органов, то 16 ноября 2016 года в Московской области задержали и доставили в Петербург 21-летнего Филиппа Будейкина, известного в соцсетях как Лис. Ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства в форме подстрекательства.

Следствие полагает, что Будейкин создал виртуальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте», несовершеннолетние пользователи которого после инициации погибали. В деле значатся пятнадцать смертей.

А недавно «Фонтанка» сообщила, что в связи с массовостью этого явления к ситуации уже подключены оперативники ФСБ.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (11)
Anatolievna
22 февраля 2017 г. 13:48
математик: это гос.проект вообще то-) Ну после отъема у Дурова
CaptainBlack
22 февраля 2017 г. 13:48
Была недавно статья в Комсмолке . По сути контакт тут не причем , администраторы не причем. Это просто группа по интересам . Раньше дети собирались на улице , в подъездах , каких то еще группах , пионерлагерях . Там где можно было обсудить и поделиться своими мыслями с другими > Сейчас таким местом стал Контакт . Понятно , что в эти группы приходят дети , у которых уже есть проблемы . Понятно , что кто то из них все равно выберет такой печальный конец . но проблема ни в группах , а в том что их подталкивает к этому
математик
22 февраля 2017 г. 13:46
Anatolievna: Дуров — условно. Он же был автором Вконтакте? М б ныне Петров, Ринатов не знаю кто. Вконтакте — коммерческий проект. От их услуг страдают дети. Также по решению суда отнимали миллионы у табачных компаний.
Anatolievna
22 февраля 2017 г. 13:38
Надо заставить работать особые отделы работать, а то з/п получают не хилую, а группы смерти свободно по инету гуляют.
Anatolievna
22 февраля 2017 г. 13:36
математик: а почему у Дурова?
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00

Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Петергофском шоссе разбился грузовик
В Калининском районе школьник из «группы смерти» попал в реанимацию
КНДР потребовала "немедленно отпустить" подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама
В морг с телом брата Ким Чен Ына попытались проникнуть неизвестные
В финском зоопарке волк напал на мальчика
ЗВО: Раненый лужский солдат сам виноват
Несколько машин подбили на Индустриальном
Петербурженка оказалась вне закона за секс со школьником
В Москве задержали объявленного в розыск в Петербурге иностранца
Мигранта обстреляли из «БМВ» на Дальневосточном
Паркмен не спас «БМВ»
Кого обвинили в покушении на премьера Черногории
"Аль-Каида" научила Родину защищать
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Новый хакер из «Шалтая»
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером

СКА повел в серии с «Витязем»

Погоня со стрельбой в центре Петербурга – глазами ДПС

Нобелиат Орхан Памук в Петербурге: "Политическое давление сильно. Я не хочу молчать"

"ДТП и ЧП"

На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины

В Карповку рухнул автомобиль

Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.