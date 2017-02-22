КНДР потребовала "немедленно отпустить" подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама

Посольство КНДР в Малайзии опубликовало заявление северокорейских дипломатов, в котором они потребовали «немедленно отпустить» женщин, задержанных по подозрению в убийстве Ким Чон Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает 22 февраля Associated Press.

В заявлении дипломаты поставили под сомнение версию малайзийской полиции, что подозреваемые женщины нанесли на свои руки токсическое вещество, а затем дотронулись до лица Ким Чон Нама в аэропорту Куала-Лумпура. «(Если на их руках был яд), то как возможно то, что подозреваемые женщины могут быть еще живы?» — говорится в заявлении. Также дипломаты заявили, что правоохранительные органы задержали «невинных женщин».

Отметим, полиция Малайзии заявила, что зафиксировала попытки проникновения неизвестных в морг Куала-Лумпура, где находится тело Ким Чон Нама, об этом написала 22 февраля британская The Guardian. "Мы знаем о попытках проникнуть в больничный морг. Мы предприняли меры безопасности. Мы никому не позволим проникнуть в морг", – заявил генеральный инспектор полиции Малайзии Халид Абу Бакар.

Результаты вскрытия тела Ким Чон Нама, как ожидается, будут обнародованы сегодня же.