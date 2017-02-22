В морг с телом брата Ким Чен Ына попытались проникнуть неизвестные

Полиция Малайзии заявила, что зафиксировала попытки проникновения неизвестных в морг Куала-Лумпура, где находится тело сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама, пишет 22 февраля британская The Guardian.

"Мы знаем о попытках проникнуть в больничный морг. Мы предприняли меры безопасности. Мы никому не позволим проникнуть в морг", – заявил генеральный инспектор полиции Малайзии Халид Абу Бакар.

Результаты вскрытия тела Ким Чон Нама, как ожидается, будут обнародованы сегодня.

В свою очередь сингапурское издание The Straits Times со ссылкой на малазийскую полицию пишет, что обе женщины, которых задержали по подозрению в убийстве Ким Чон Нама, прекрасно понимали, что совершают нападение на человека.

"Да, конечно, они знали. Вы смотрели видео (запись момента нападения. – Прим. ред.), правильно? На нем видно: женщина бежала (с выставленными вперед) руками по направлению к уборной. Она знала о токсичности яда, поэтому ей нужно было помыть руки", – заявил главный инспектор Королевской полиции Малайзии Халид Абу Бакар, в ответ на вопрос, понимали ли арестованные, что они делают.

Издание отмечает, что полиция ранее выдвигала версию о том, что одна из задержанных женщин не знала о том, что совершает убийство человека, а полагала, что принимает участие в телевизионном шоу.

Ранее сообщалось, что следствие по делу об убийстве Ким Чен Нама хочет допросить второго секретаря посольства КНДР в Куала-Лумпуре, а также сотрудника северокорейской авиакомпании. Следователи полагают, что к убийству причастны пятеро северных корейцев. Четверо из них покинули Малайзию в день убийства, последний наряду с двумя женщинами – вьетнамкой и индонезийкой – арестован.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины подошли у нему и, согласно разным версиям, накрыли платком с отравленными иглами или смочили лицо неизвестной жидкостью.