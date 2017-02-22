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22.02.2017 14:42
15 Комментариев

Ошиблись с Дадиным

Ильдар Дадин освобожден Верховным судом и планирует уехать из России. Установлено, что Следственный комитет возбуждал заведомо незаконное уголовное дело против гражданского активиста.
Ошиблись с Дадиным
Архив/Вячеслав Прокофьев/Коммерсантъ

Президиум Верховного суда 22 февраля поставил точку в деле оппозиционера Ильдара Дадина, ставшего первым в России приговоренным к тюремному сроку за участие в митингах. Юристы надеются, что фатальная ошибка следственной и судебной систем даст оппозиции хотя бы временную передышку.

Протестная активность Дадина привлекла внимание правоохранителей летом  - осенью 2014 года. К тому времени вступила в силу юридическая новелла – о возбуждении уголовных дел против участников мирных протестов. Инициаторами репрессивного закона стали единороссы Александр Сидякин и Андрей Красов и справедливорос Игорь Зотов.

Статья 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если оно совершено лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности по статье 20.2 КоАП более двух раз в течение 180 дней». Преступление наказывается штрафом до 1 млн рублей, обязательными и принудительными работами, лишением свободы до пяти лет.

Дадин действительно задерживался неоднократно. Тверской суд Москвы осенью 2014-го выписал на Дадина три административных постановления, а в январе 2015-го общественник снова был задержан. Басманный суд, рассматривая его материалы, сложил «3+1» и направил материалы в Следственный комитет для возбуждения дела по статье 212.1 Уголовного кодекса.

Уже тогда под дело Дадина была заложена мина. Басманный суд и СК не учли, что два административных постановления Тверского не вступили в силу. Защита Дадина их обжаловала, и Мосгорсуд рассмотрел апелляции только в марте 2015-го. Так как уголовное дело было возбуждено месяцем ранее, то формально Дадин не являлся трехкратным нарушителем КоАП и не подлежал уголовной ответственности.

Но эту деталь проигнорировали следствие, прокуратура (утверждала обвинительное заключение), Басманный суд (в декабре 2015-го отправил Дадина на три года в колонию общего режима) и Мосгорсуд (весной 2016-го снизивший наказание до 2,5 года, но также посчитавший активиста виновным).

Осенью 2016 года о Дадине как первом приговоренном по статье 212.1 снова вспомнили. Из исправительной колонии в Сегеже поступали сообщения об избиениях активиста. Он был переведен в ИК-5 города Рубцовска Алтайского края. Этап в четыре тысячи километров длился до января 2017 года. Еще будучи в Карелии, Дадин обратился в Конституционный суд с просьбой в целом взглянуть на статью 212.1 на предмет ее соответствия Конституции.

24 января состоялся эмоциональный процесс, на котором представители президента, правительства, Совфеда и Госдумы настаивали, что отправка на пять лет в тюрьму человека, вышедшего с плакатом на улицу, – это нормально. Представитель Госдумы Татьяна Касаева и вовсе встала грудью на защиту полиции, а не населения, будто бы забыв, кем она избрана: «Они (активисты) создают дополнительную нагрузку на правоохранительные органы для обеспечения общественного порядка».

КС признал 212.1 не противоречащей Конституции, но счел статью далекой от совершенства. Например, по мнению КС, за решетку можно отправлять участников только тех мероприятий, которые утратили мирный характер, и нельзя сажать по формальным основаниям. А уголовная ответственность за акции может наступать только в том случае, если причинен ущерб здоровью граждан, общественному порядку, имуществу.

Что касается Дадина, то необходимость уголовного преследования была поставлена Конституционным судом под сомнение. Это позволило активисту обратиться в Верховный суд.

Сегодня, 22 февраля, заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек признал, что не вступившие в силу административные постановления на Дадина исключали возможность возбуждения Следственным комитетом уголовного дела.

«При таких обстоятельствах оно подлежит прекращению. Поэтому предлагаю приговор Басманного суда отменить, Дадина освободить», – уточнил Коржинек.

Адвокат Сергей Голубок уточнил «Фонтанке», что дело Ильдара важно не только для него лично.

«Конституционный суд значительно сузил сферу применения статьи 212.1 УК, – говорит защитник. – Теперь возбуждать уголовные дела следственным органам будет сложнее».

Супруга активиста Анастасия Зотова сообщила «Фонтанке», что попробует уговорить Ильдара уехать за границу: «Я поняла, что Россия не является правовым государством, и я не хочу, чтобы мужа сажали».

Постановление Верховного суда поступит в алтайскую колонию завтра, 23 февраля, и Дадин будет свободен.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (15)
Jorgen
22 февраля 2017 г. 15:58
Хочется чтобы представители президента, правительства, Совфеда и Госдумы, Басманного и Мосгорсуда в полном составе отправились в ту самую карельскую колонию за измену Родине с первым лицом.
Дмитрий Н
22 февраля 2017 г. 15:54
То есть, приговор отменен по формально-процессуальным основаниям. Слишком рано уголовное дело завели, не дождались вступления в силу протоколов о привлечении к административной ответственности. А вот если бы дождались, то все было бы тип-топ. На самом деле, разумеется, приговор по процессуальным основаниям отменили превентивно, не хотят повторного рассмотрения дела с использованием недавнего вердикта Конституционного суда. А то была бы новая тема для жужжания общественности. В отношении Дадина, разумеется, победа. Человек выходит из-за решетки, и даже судимости на нем не будет. А в остальном преступный закон об уголовном наказании за одиночные пикеты как действовал, так и действует.
Ex-Cop
22 февраля 2017 г. 15:44
grannie: Я за этим процессом не следил. У него на следствии и суде были эти же адвокаты? Если да, то заявляли ли они соответствующие ходатайства о прекращении дела по этим обстоятельствам?
dddmmm
22 февраля 2017 г. 15:40
Nelson: А этих тоже туда же: "единороссы Александр Сидякин и Андрей Красов и справедливорос Игорь Зотов"
grannie
22 февраля 2017 г. 15:25
Поздравляю адвокатов фигуранта с профессионально проделанной работой. Молодцы.
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