Госстройнадзор разрешил эксплуатацию 10 новых корпусов «Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», получила разрешение на ввод десяти корпусов в рамках второй очереди ЖК «Юнтолово» и девятой очереди ЖК «Северная долина». Разрешения на оба объекта были выданы 21 февраля 2017 года службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба компании.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал «Главстрой-СПб» разрешения на ввод в эксплуатацию шести корпусов второй очереди нового жилого района «Юнтолово» и четырех корпусов девятой очереди жилого комплекса «Северная долина». Передача ключей дольщикам ЖК «Юнтолово» начнется с 23 февраля 2017 года. Начало передачи квартир в ЖК «Северная долина» запланировано на конец марта 2017 года.

Вторая очередь строительства ЖК «Юнтолово» состоит из шести малоэтажных жилых домов. Она рассчитана на 1 078 квартир. Общая площадь зданий составляет 70 830 кв. м, жилая (без учета балконов и лоджий) – 45 212 кв. м. Для удобства проживания пятиэтажные дома оборудованы лифтами OTIS. На придомовой территории размещены игровые площадки и места для отдыха. Домам присвоены адреса.

Девятая очередь ЖК «Северная долина» возведена в квартале, ограниченном улицами Федора Абрамова, Николая Рубцова, Валерия Гаврилина и Заречной, и включает четыре кирпично-монолитных дома общей площадью 207 500 кв. м (корпуса 3, 4, 5, 6). Общее количество квартир в девятой очереди – 3643. На первых этажах предусмотрены встроенно-пристроенные помещения общей площадью 9321 кв. м для размещения магазинов и других предприятий сервисного обслуживания населения.

«В настоящий момент к заселению полностью готова 4721 квартира с полной отделкой. Передача ключей в двух проектах будет вестись поэтапно, согласно установленному графику. Мы приложим все усилия, чтобы завершить работы в максимально короткие сроки. Для удобства новоселов и скорейшего заселения передача квартир в «Юнтолово» будет вестись в выходные и праздничные дни», – говорит Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой-СПб».