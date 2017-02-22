Верховный суд освободил Ильдара Дадина

Президиум Верховного суда отменил приговор Ильдару Дадину, осужденному за участие в митингах, сообщает корреспондент "Фонтанки". Высшая инстанция признала, что активист был заведомо незаконно привлечен к уголовной ответственности.

Как постановил президиум ВС, зимой 2015 года в отношении Дадина было возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК за неоднократное нарушение правил проведения митингов и собраний. Ко времени возбуждения не вступили в силу два постановления о привлечении Дадина к административной ответственности, что являлось обязательным условием для возбуждения дела.

Защита Дадина прошла все инстанции и даже достучалась до Конституционного суда.

Сегодня, 22 февраля, заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек признал незаконность приговора Дадину и попросил дело прекратить и освободить активиста. Верховный суд согласился с ним.