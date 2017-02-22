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22.02.2017 11:59

Для россиян упростят режим въезда в Армению

Граждане России вскоре смогут въезжать на территорию Армении по внутренним паспортам. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает 22 февраля ТАСС.

Захарова отметила, что по условиям межправительственного соглашения между Россией и Арменией от 24 января возможность въезда российских граждан в Армению по внутренним паспортам начнет временно применяться с даты получения российским внешнеполитическим ведомством ноты МИД Армении о выполнении армянской стороной внутригосударственных процедур, которые необходимы для вступления в силу этого документа.

Она сообщила, что в российско-армянское соглашение внесено изменение в перечень документов граждан России для въезда в Армению, пребывания и выезда. В частности в перечень включен внутренний паспорт гражданина России.

«Таким образом, вскоре для граждан России упростится режим въезда на территорию Армении. О дате начала применения нового режима въезда в Армению МИД России проинформирует дополнительно», — сказала Захарова на брифинге.

Источник: "Газета.ру"


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В авиакомпании «Уральские авиалинии» стартовала программа по обновлению кресел на воздушных судах. Теперь пассажиры авиакомпании смогут путешествовать на современных и удобных креслах "Dragon Fly", производства компании Zodiac Seats France.
www.uralairlines.com
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