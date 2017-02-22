Генпрокуратура просит Верховный суд освободить Ильдара Дадина

Обвинение попросило освободить оппозиционного активиста Ильдара Дадина и отменить ему приговор, сообщает корреспондент "Фонтанки". Президиум Верховного суда в среду, 22 февраля, приступил к пересмотру обвинительного приговора Дадину, ставшему первым осужденным по статье 212.1 УК «Неоднократное нарушение правил митинга».

Как пояснил президиуму ВС заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек, уголовное дело в отношении Дадина было возбуждено в феврале 2015 года, в то время как два наказания за административное правонарушение (статья 212.1 УК применяется к лицам, дважды за полгода нарушившим правила проведения митингов и собраний) вступили в силу позже, в марте.

«Уголовное дело подлежит прекращению», – признал Коржинек.

Также представитель обвинения попросил освободить Дадина из-под стражи.

Защита осужденного согласилась с этими пунктами, добавив, что в решении президиума необходимо указать право Дадина на реабилитацию. В январе 2017 года Конституционный суд признал статью 212.1 УК имеющей право на существование, но требующей изменений.