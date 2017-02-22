Армения прокомментировала появление у нее комплексов «Искандер»

Замеченные в Ереване боевые машины ракетного комплекса «Искандер» принадлежат Вооруженным силам Армении. Об этом в интервью 22 февраля РИА Новости заявил министр обороны республики Виген Саркисян.

«То, что "Искандеры" поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно, потому что их все видели воочию. То, что они принадлежат Вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью. И тут никакого второго мнения быть просто не может», — сказал Саркисян.

Министр отказался комментировать детали контракта на поставку, включая размер и сроки оплаты, заметив, что комплексы эксплуатируются подготовленными офицерами Вооруженных сил Армении.

«Назначение и параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно может быть применено. Соответственно, решение о применении "Искандеров" будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это в первую очередь оружие сдерживания», — прокомментировал Саркисян.

Боевые машины ракетного комплекса «Искандер» были впервые замечены в Ереване 16 сентября 2016 года на репетиции парада в честь 25-летия независимости Армении.