На своих двоих: Каково чиновнику быть велосипедистом

22.02.2017 12:10

Первый зампред КРТИ Вадим Власов.

Кто из петербургских чиновников редко пользуется автомобилем и ездит на работу на велосипеде? С какими проблемами он сталкивается по пути? Как доехать до места службы и не попасть под машину? Сегодня в студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] об этом рассказывает первый зампред КРТИ Вадим Власов.