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22.02.2017 12:10
На своих двоих: Каково чиновнику быть велосипедистом
Кто из петербургских чиновников редко пользуется автомобилем и ездит на работу на велосипеде? С какими проблемами он сталкивается по пути? Как доехать до места службы и не попасть под машину? Сегодня в студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] об этом рассказывает первый зампред КРТИ Вадим Власов.
Аудиоподкаст эфира:
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