Главный архитектор Москвы пообещал спасти «ценные пятиэтажки»

Снос хрущевок не должен коснуться «ценных» домов, полагает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Надо будет определить, какие дома сносить, потому что есть пятиэтажки и ценные — дом Бурова и другие ценные объекты, — а есть те, которые надо убрать. Программы пока нет. Мы только получили поручение и сейчас только начнем работать, придумаем, как это сделать», — сказал Кузнецов 22 февраля в эфире телеканала «Россия 24».

Главный архитектор столицы признал, что сложностей будет «очень много» и он пока не готов сказать, «как это будет сделано».

Накануне, 21 февраля, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что многие из построенных около полувека назад хрущевок уже представляют собой самое «печальное зрелище», а другие окажутся в аварийном состоянии в ближайшие 10–20 лет. В ответ глава государства посоветовал мэру снести их.

«Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением», — ответил Путин.

Позже Собянин в своем аккаунте в Twitter пообещал, что дома, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек, «послужат не 50, а 100 лет».

По оценкам экспертов, новая масштабная программа сноса пятиэтажек может обойтись бюджету Москвы в 3 трлн руб.