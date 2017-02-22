Госдума дважды отклонила поправки Минздрава о принудительном лечении пьяных водителей, которые ведомство предложило внести в законопроект о сокращении количества документов при оформлении нетрезвых водителей. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во второй раз отклонил предложение Минздрава внести поправки в законопроект о сокращении количества документов при оформлении пьяных водителей. Автор законопроекта Вячеслав Лысаков объяснил это тем, что поправки не соотносятся с проектом закона и, наоборот, предусматривают увеличение числа необходимых документов.

По его мнению, предложенные Минздравом поправки свидетельствуют о том, что ведомство до сих пор не разработало комплексный законопроект, который в рамках плана по борьбе с аварийностью на ближайшие два-три года поручил министерству разработать премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, что первый вариант поправок был внесен в Госдуму ведомством 30 мая 2016 года, за один день до окончания срока, который был предоставлен министерству для разработки законопроекта.